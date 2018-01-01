Как принимать Софосбувир и Ледипасвир?

Софосбувир, Ледипасвир – лекарственные препараты, что направлены на уничтожение вируса гепатита С. Эти препараты назначаются в комплексную терапию. Терапевтический курс осуществляется под непосредственным наблюдением лечащего доктора и непрерывной сдачей анализов. Нужно понимать, какие изменения происходят в человеческом организме, и требуется ли коррекция терапии.

Рекомендации по приему медикамента

Купить Софосбувир и Ледипасвир в Москве получится через Всемирную Сеть. Нужно учитывать строгие врачебные рекомендации по тому, как пить лекарство.

Например, женщины, могущие рожать и беременеть, обязаны принимать лекарство с большой осторожностью, так как в период беременности ни Софосбувир, ни Ледипасвир пить нельзя. Следует принимать качественные противозачаточные средства, а когда терапевтический курс закончится, нужно избегать зачатия еще пять недель. Те же советы должен соблюдать и партнер женщины.

Препарат нельзя принимать детям, поскольку нет никакой информации относительно того, как данный медикамент влияет на организм ребенка или подростка, не достигшего совершеннолетия.

Кроме того, важно осуществлять контроль влияния медикамента на здоровье тех, кому пересаживали внутренние органы.

Прочие советы касательно приема препарата

Ледипасвир и Софосбувир, цена на которые может варьироваться, требуется пить регулярно, каждый день, в одинаковое время. Помимо этого:

Лечение должно проводиться под непосредственным контролем лечащего доктора. Дневную дозу лекарственного препарата снижать нельзя. Таблетку лекарственного препарата нельзя раскусывать или же измельчать каким-либо иным методом, поскольку вкус драже горький, да еще и эффект от приема существенно снизится. Запивать нужно большим количеством воды. Если на протяжении двух часов после приема таблетки пациента стошнило, значит, нужно выпить драже повторно. Если стошнило по прошествии двух часов, повторно принимать не требуется. Если по конкретным причинам был пропуск приема медикамента, нужно смотреть, сколько времени осталось до следующего приема и, исходя из этого, принимать или принимать таблетку, чтобы избежать двойной дозы. Нужно избегать деятельности, требующей повышенной сосредоточенности.

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