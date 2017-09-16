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Как правильно заниматься в тренажерном зале?

16 Сентябрь 2017
Категория: Популярное

В настоящее время тренажерные залы стали очень популярны среди молодежи и не только. И все больше и больше людей стали посещать эти тренажерные залы. Но вот не все они знают элементарные правила безопасности и правила поведения в зале. Данная статья призвана рассказать начинающим спортсменам о том, как правильно тренироваться, чтобы не нанести себе травму или же не вызвать некие насмешки со стороны более опытных спортсменов.
Итак, самые основные правила тренажерного зала:
– от человека, который пришел тренироваться, не должно быть никаких неприятных запахов. Всегда нужно с собой иметь дезодорант, чтобы перед тренировкой им воспользоваться и гель для душа с полотенцем, для того, чтобы смыть весь пот, который выделился во время тренировки.
– ни для кого не секрет, что человек на семьдесят процентов состоит из воды. Поэтому очень важно иметь с собой на тренировке бутылку с чистой и прохладной водой, для того, чтобы пополнять водный баланс. В противном случае может наступить обезвоживание, что отрицательно скажется на продуктивности организма и наступит усталость. Конечно, человек не сможет дальше продолжать тренироваться. Пол литра воды будет вполне достаточно. Ее можно употреблять в перерывах между подходами или же между различными упражнениями.
– одежда на человеке должна быть удобная и чистая (например, одежда bad boy). В противном случае, если она будет неудобная, будет очень некомфортно тренироваться. Одежда также не должна быть из синтетических материалов, чтобы на коже не появлялось раздражений и чтобы кожа могла свободно дышать.
– на ногах у спортсмена всегда должна быть удобная обувь. Это могут быть только кроссовки или кеды. Если же использовать неустойчивую обувь, такую как шлепки или сандалии, то резко повышается риск получения травмы. Самым правильным решением будут хорошие кроссовки с пружинящим эффектом.
– прежде всего, новичку нужно подойти к тренеру и попросить составить подробный план тренировок. Крайне неправильно будет прийти и начать тренироваться по своей никому ранее не известной программе. Тем более неправильно тренироваться с самого начала с очень большими весами. Это точно приведет к различным травмам или, что еще хуже, к более трагичным последствиям. Также все упражнения нужно выполнять с правильной техникой, иначе могут случиться растяжения и травмы.
– не нужно мешать другим людям заниматься в тренажерном зале. Не нужно подходить и пытаться заговорить с ними, когда они выполняют упражнение.
– также очень важно выполнять разминку всего тела перед тренировкой. Нужно размять все мышцы, а не только те, которые будут подвергаться тренировке.
– одной из самых важных является кардио-тренировка. Очень важно перед интенсивным тренингом хорошенько размять и потренировать такую мышцу, как сердце, ведь оно одно из самых важных органов в теле человека.
Соблюдая все вышеперечисленные правила и советы, спортсмен обязательно хорошо натренирует свое тело, во время тренировок его будут сопровождать не травмы, а позитивные эмоции и хорошее настроение.


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