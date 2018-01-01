15 Апр

Как правильно выбрать крем для лица?

Как выбрать увлажняющий крем

Как можно догадаться из названия, увлажняющий крем для лица служит для того, чтобы поддерживать в коже необходимый уровень влаги и не допускать ее пересыхания. Причем, такой крем должен не только снабжать кожу влагой, но еще и препятствовать ее чрезмерной отдаче. Увлажняющие средства должны иметь легкую консистенцию, быстро впитываться, оберегать кожу от воздействия УФ-излучения, а также служить в качестве хорошей основы под макияж.

Кстати, выбрать качественный японский крем для лица можно по ссылке: https://inarima-cosme.com/.

Перед выбором крема следует определиться со своим типом кожи. Для кожи нормального и сухого типов консистенция крема должна быть плотнее и насыщенней, чем для кожи жирного и комбинированного типов. Для жирной кожи крем вообще может иметь вид легкой эмульсии. Также любой крем, в том числе и увлажняющий, должен выбираться в соответствии с вашим возрастом, так как вся косметика изготавливается с учетом зрелости кожи.

Начинать пользоваться увлажняющими кремами нужно уже с молодости, чтобы кожа получала достаточное количество питательных веществ и влаги. Выбирая крем, обратите внимание и на его состав. В кремах для жирной кожи увлажнители обычно изготовлены на водной основе, в то время как для сухой кожи используются жировые увлажнители. Проверить, какие увлажнители находятся в вашем креме, очень легко. Для этого разотрите капельку крема на ладони. Крем на водной основе впитается быстро, и вы почувствуете легкий холодок на руке. Крем на жировой основе будет впитываться чуть дольше и оставит ощущение легкого тепла.

Уход за кожей весной

Весна – пожалуй, самый сложный период времени для кожи, так как резкие перепады температур, сильные ветра и дожди оставляют свой отпечаток на изможденной после зимних метелей коже. В этот период на лице и теле кожа начинает шелушиться, покрываться раздраженными пятнами, веснушками, а в некоторых случаях трещинками из-за сильной сухости и нехватки увлажнения. Весной рекомендуется особенно уделять внимание уходу за кожей. Необходимо максимально увлажнять и защищать кожу при помощи косметических средств, а так же различными питательными и витаминизированными масками для лица из натуральных компонентов.

Следует помнить, что все ухаживающие средства и косметические маски наносятся только на подготовленную и чистую кожу лица, а так же необходимо строго следовать временному режиму выполнения косметических процедур и соблюдение систематичности, то есть выполнять полный курс. Чтобы защитить кожу от проявления солнечной активности, в виде веснушек, рекомендуется добавить несколько капель эфирного масла лимона или бергамота в повседневный крем для лица и использовать его по применению перед выходом на улицу. Так же предупредить появление веснушек поможет отвар из травы зверобоя, которым следует каждодневно протирать кожу лица или применять, как средство для умывания.

Рекомендуем прочитать

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>