Как правильно выбрать крем для лица?

Как выбрать увлажняющий крем

Как можно догадаться из названия, увлажняющий крем для лица служит для того, чтобы поддерживать в коже необходимый уровень влаги и не допускать ее пересыхания. Причем, такой крем должен не только снабжать кожу влагой, но еще и препятствовать ее чрезмерной отдаче. Увлажняющие средства должны иметь легкую консистенцию, быстро впитываться, оберегать кожу от воздействия УФ-излучения, а также служить в качестве хорошей основы под макияж.

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Перед выбором крема следует определиться со своим типом кожи. Для кожи нормального и сухого типов консистенция крема должна быть плотнее и насыщенней, чем для кожи жирного и комбинированного типов. Для жирной кожи крем вообще может иметь вид легкой эмульсии. Также любой крем, в том числе и увлажняющий, должен выбираться в соответствии с вашим возрастом, так как вся косметика изготавливается с учетом зрелости кожи.

Начинать пользоваться увлажняющими кремами нужно уже с молодости, чтобы кожа получала достаточное количество питательных веществ и влаги. Выбирая крем, обратите внимание и на его состав. В кремах для жирной кожи увлажнители обычно изготовлены на водной основе, в то время как для сухой кожи используются жировые увлажнители. Проверить, какие увлажнители находятся в вашем креме, очень легко. Для этого разотрите капельку крема на ладони. Крем на водной основе впитается быстро, и вы почувствуете легкий холодок на руке. Крем на жировой основе будет впитываться чуть дольше и оставит ощущение легкого тепла.

Уход за кожей весной

Весна – пожалуй, самый сложный период времени для кожи, так как резкие перепады температур, сильные ветра и дожди оставляют свой отпечаток на изможденной после зимних метелей коже. В этот период на лице и теле кожа начинает шелушиться, покрываться раздраженными пятнами, веснушками, а в некоторых случаях трещинками из-за сильной сухости и нехватки увлажнения. Весной рекомендуется особенно уделять внимание уходу за кожей. Необходимо максимально увлажнять и защищать кожу при помощи косметических средств, а так же различными питательными и витаминизированными масками для лица из натуральных компонентов.

Следует помнить, что все ухаживающие средства и косметические маски наносятся только на подготовленную и чистую кожу лица, а так же необходимо строго следовать временному режиму выполнения косметических процедур и соблюдение систематичности, то есть выполнять полный курс. Чтобы защитить кожу от проявления солнечной активности, в виде веснушек, рекомендуется добавить несколько капель эфирного масла лимона или бергамота в повседневный крем для лица и использовать его по применению перед выходом на улицу. Так же предупредить появление веснушек поможет отвар из травы зверобоя, которым следует каждодневно протирать кожу лица или применять, как средство для умывания.