Как правильно варить кукурузу: советы с фото и видео

Какую кукурузу стоит подобрать, дабы она оказалась нежной и мягкой, на что следует обратить все свое внимание при покупке, как верно отваривать, когда лучше всего солить и еще пару тонкостей.

Вареная кукуруза – это одно из самых чудесных летних блюд. Когда она появляется на прилавках, мы покупаем сходу пару початков, дабы всласть насладиться привычным с детства вкусом.

Ароматная, неимоверно сочная и вкусная вареная кукуруза кроме собственных вкусовых качеств владеет еще и массой нужных нам свойств. В кукурузе большое количество витаминов (группы В, С, D, К, РР), также в ее составе содержатся магний, медь, калий, железо, фосфор, глютаминовая кислота и другие нужные вещества.

Делимся с вами рекомендациями и советами, как правильно варить кукурузу.

Какую кукурузу подобрать для варки

Дабы кукуруза оказалась мягкой и сочной, прежде всего необходимо ее верно подобрать. Натуральная свежая молодая кукуруза может продаваться лишь в сезон, что заканчивается не позднее конца августа. Кукуруза, какую реализовывают позднее, значительно чаще оказывается переспелой и твёрдой.

Для варки лучше всего всего подходят исключительно початки с молочно-белыми либо светло-желтыми зернами. Ярко-желтый окрас нам сразу говорит о возрасте початка: чем он бросче, тем старше кукуруза. Обратите все свое внимание на тот факт, что зерна должны быть немножко мягкими, но упругими, однообразной величины и расположены вплотную друг к другу.

Еще одна небольшая хитрость, благодаря какой возможно выявить молодой початок, – в зернышках содержится особая белая вязкая жидкость, напоминающая нам молоко.

В случае если зерна не округлые, а имеют ямочки, значит, то это царица полей уже спелая и для варки точно не пригодна. Тоже важен внешний вид листьев на початках: они не должны очень сильно отставать от початков, быть сухими и желтыми. Не следует брать кукурузу без листьев.

Подготовка кукурузы

Перед тем как начать готовить кукурузу, початок нужно промыть под обычной проточной водой и очистить от всех грязных листьев. Очищение початка от листьев – не необходимая процедура. Возможно варить кукурузу и вместе с ними, удалив лишь испортившиеся листья.

Перед тем как взяться варить, кукурузу лучше всего замочить на час в прохладной воде.

Варите совместно початки приблизительно однообразного размера, в противном случае кукуруза сварится неравномерно. В случае если початки громадные, то перед варкой разрежьте их пополам.

Что делать, в случае если кукуруза перезревшая

Существует метод, благодаря которому возможно добиться того, дабы кукуруза оказалась мягкой и сочной. В большинстве случаев к нему прибегают, если кукуруза не молодая.

Необходимо очистить початки от волокон и листьев, разрезать пополам, залить смесью холодной воды и молока в соотношении 1:1. В этой молочной смеси кукуруза обязательно должна пролежать 4 часа. Затем початки следует варить в воде простым методом.

Сколько варить кукурузу

Сколько времени варить кукурузу, зависит только от степени ее зрелости.

Чем старше початок, тем продолжительнее времени потребуется. Юные початки необходимо варить не больше 20-30 минут. Созревшую кукурузу нужно варить 30-40 минут. Время изготовление совсем созревших початков может быть около 2-3 часов.

Принципиально важно не переварить кукурузу, не потерять необходимый момент, в противном случае зерна начнут твердеть.

Варить лучше всего в чугунной кастрюле с толстыми стенками, хорошо закрыв крышку, по причине того, что приготовление занимает большое количество времени. Имеется и другие варианты: варить возможно в пароварке, в микроволновой печи. Возможно даже запекать в духовке.



Пару рекомендаций

Опускать кукурузу необходимо в уже кипящую воду.

Запрещено солить воду на протяжении варки. В противном случае зерна окажутся твёрдыми. Солить необходимо или за 5 минут до готовности, или на протяжении подачи.

Добавьте в воду немножечко сахара либо сливочного масла. Это придаст кукурузе нежный вкус.

Запрещено варить кукурузу на громадном огне. После закипания пламя необходимо сделать мельче.

После варки кукурузу стоит есть сходу, поскольку она при остывании начинает твердеть.

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Теперь Вы уже знаете сколько времени и как варить кукурузу. Приятного аппетита!