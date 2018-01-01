Как правильно носить толстовку – советы от Under Armour

Спортивная кофта «толстовка» стремительно ворвалась в повседневный обиход одежды. Популярностью пользуется среди всех возрастов. Кроме модного вида толстовка еще и очень удобна, популярностью пользуется из-за огромного выбора одежды под нее. Рассмотрим одну из возможных вариантов ношения толстовки с другими вещами.

С целью придать толстовке менее спортивного стиля, особенно если в наличии есть легкая толстовка – это использовать в так называемом “многослойном” образе, сверху одеть курточку. Преимущество тонкой толстовки в том, что она не создаст видимый объем под кожаной курточкой по сравнению с флисовыми толстовками. При наличии капюшона его можно просто вытащить поверх курточки. Кроме курточки, модельеры советуют так же одевать укороченные пальто.

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Под толстовку можно надеть брюки, юбку или же платье. Главное правильно подобрать цветовую гамму всего наряда. Если хотите создать более романтичный образ, то Вам подойдет следующий набор одежды. В таком образе можно соединить любимое платье с толстовкой на молнии. В таком случае толстовка будет как стильное дополнение к образу, а с другой стороны – это теплая вещь, которая согреет в прохладное время. Например идеальным вариантом будет такой наряд поздней осенью или ранней весной. Но стоит помнить, что при выборе платья под толстовку следует отказаться от кружевных. Наиболее подходящим будет однотонное платье до колен.

Моду на толстовку ввели американские студенты, для которых наличие толстовки является их имиджем. Нередко можно встретить студента в толстовке с принтом университета или какой-либо любимой спортивной команды. И сразу становится понятно откуда студент и кем он есть. Мода на толстовки с принтами эмблем учебных заведений не вошло так широко в моду. Но появляется возможность выбрать понравившийся принт или даже заказать свой уникальный. Выбор типажа толстовок очень широк. Это может быть толстовка с молнией или без, с наличием карманов. Толстовка универсально подойдет под многие наряды, но и не ограничит в выборе со своей любимой одеждой. Не будет лишним не забыть и об аксессуарах. Их наличие подчеркнет индивидуальность и отменный вкус.