Как подобрать прихожую в квартиру

Последние новинки прихожих

Точно так же, как театр начинается с вешалки, ваша квартира начинается с прихожей. Первое, что видят гости при входе в квартиру – это прихожая. От ее дизайна и обустройства зависит самое первое впечатление гостей о квартире и о ее жителях. Поэтому выбрать красивую и уютную прихожую так же важно, как и купить комфортную мягкую мебель. Кстати, каталог прихожих можно найти по указанной ссылке.

Прихожая под заказ

Очень часто мебель для прихожей изготавливается на заказ. И обусловлено это, в первую очередь, планировками наших квартир. Маленькие прихожие, различные выступы и ниши в помещениях, все это не позволяет приобрести уже готовый комплект корпусной мебели в мебельном салоне. Заказывая прихожую, можно выбрать как понравившийся вам вариант уже готовой мебели, только подогнать его под размеры вашего помещения, так и спроектировать свой вариант мебели, просчитав каждый шкафчик, каждую полочку и вешалку. Изготовление и установка такой мебели позволит сделать именно вашу прихожую уникальной и неповторимой, которая запомниться вашим гостям.

Современные технологии изготовления мебели позволяют делать прихожие-купе, угловые прихожие и другие ее варианты, адаптируя каждый из них, именно под ваше помещение.

На что обратить внимание

Самое главное, о чем надо помнить, мебель должна быть:

эргономичной

компактной

удобной

не занимала все пространство прихожей

Из предметов мебели следует обратить внимание на вешала. Можно приобрести напольные вешалки или настенные варианты, с крючками для верхней одежды и полкой для головных уборов. Можно установить встроенные шкафы или шкафы купе. И зеркала. Не следует забывать, что зеркало – неотъемлемая составляющая любой прихожей. Зеркало не только выполняет утилитарную функцию, но может быть использовано как дизайнерский ход, зрительно увеличивая прихожую. Отдельное внимание стоит обратить и на цвет фасадов, тут работает главное правило: светлые тона зрительно увеличивают пространство, а темные – уменьшают.

Правильно спроектированная и заказанная мебель для прихожей сделает пространство гармоничным, функциональным и красивым помещением.