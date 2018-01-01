Как подбирать женскую одежду, если вы её продаете?

Оптовая закупка одежды – практически обязательное мероприятие для любого бизнесмена, занимающегося розничной торговлей товарами легкой промышленности. Эффективней всего, как ни странно, покупать у крупных оптовых компаний, а не напрямую у поставщиков. Почему? Оптовики имеют значительные скидки за объем и часто продают товар дешевле, чем производитель, они всегда готовы организовать доставку товара клиенту, а их склады ближе к вам.

«В Гардеробе»: особенности коммерческой деятельности

Организация является официальным реализатором товаров отечественных производителей. Ассортимент насчитывает миллионы номенклатурных единиц от ведущих фабрик страны:

Tiny Broo. LikaDress. Rash. Modellini. Дарья. Натали. Nessaea. Olsarri. Oddis.

Кроме представленных фабрик легкой промышленности, сотрудничество налажено еще с 30 предприятиями по всей территории Российской Федерации, а также предлагается ассортимент предметов гардероба от собственных производственных мощностей – ТМ Micado.

Качественный и доступный женский трикотаж оптом от производителя

Благодаря налаженной системе делового партнерства, на сайте компании http://www.v-gb.ru/ каждый желающий может подобрать интересующую категорию вещей в огромном ассортименте для женщины, мужчин, детей.

Представленные модели не только разнообразны (обновление изделий происходит дважды в неделю), но и отличаются высоким уровнем качества трикотажа, стилевым направлением – молодежные, для зрелых людей, детей. Кроме этого, все линейки товаров в широкой размерной сетке – в наличии есть изделия от 40 до 78 размера!

Преимущества сотрудничества

Огромный выбор бельевого и верхнего трикотажа и текстиля – складские помещения более 600 м.кв. Помощь в подборе товара по клиентской заявке от 10 000 руб. Развитая логистика – отправка заказа любым видом доставки. Консультационная интерактивная помощь. Бесплатная доставка до терминала ТК. Особые условия для крупных покупателей. Работаем в любой день недели. Нет принудительной размерной и оттеночной линейки.

Женский трикотаж оптом в Екатеринбурге с производственно-оптовой компанией «В Гардеробе» – это возможность совершать закупки необходимых категорий вещей по доступной и выгодной стоимости. Представленные образцы легкой промышленности из Иваново и других регионов России разнообразны, качественны, и доступные по цене.

На сайте компании вы всегда можете ознакомиться с условиями сотрудничества, а также оценить разнообразие каталога товаров. Доставка возможна самовывозом, а также бесплатно в пределах Екатеринбурга (при заказе от 20 000 руб). Отгрузка одежды в другие регионы России и Казахстан осуществляется с помощью транспортных предприятий.