Как отпраздновать Новый год с маленьким ребенком?

Новый год — любимейший праздник и детей, и взрослых. Поэтому родителям, у которых детям не исполнилось еще и трех лет, тоже хочется провести новогодние праздники в сказочной и радостной атмосфере. А чтобы детские праздники в Бутово прошли по высшему разряду, нужно заранее продумать все события до мелочей.

Создаем праздничную атмосферу

Для того чтобы малыш с первых лет своей жизни проникся любовью к новогодним праздникам, родителям обязательно нужно подготовить квартиру к этому событию. Можно вырезать из цветной бумаги снежинки и украсить ими окна. Также можно подвесить елочные украшения на веревочки и развесить их по квартире. Атмосферу праздника хорошо передают композиции из шишек, елочных веток, новогодних игрушек и свечей. Но ставить их обязательно нужно высоко, чтобы ребенок не смог к ним дотянуться и перевернуть.

От праздничной елки тоже не следует отказываться. Только живую елку лучше ставить за пару дней до праздника, чтобы она не осыпалась до 1 января. Ставить елку или сосну нужно обязательно на крестовину, чтобы она устойчиво стояла и не перевернулась при первой же возможности.

Если елка будет ставиться искусственная, то ее можно нарядить и за две недели до праздника. При этом лучше всего выбирать небьющиеся игрушки и гирлянды. Если малыш имеет привычку активно тащить все себе в рот, то лучше отказаться от дождика и мелких украшений.

Родителям маленьких непосед, активно осваивающих пространство и карабкающихся на стулья, столы и другие возвышенности, лучше отказаться от большой елки и поставить небольшую искусственную елочку куда-нибудь на высокий комод. Тогда риски травмировать ребенка будут сведены к минимуму, но он сможет любоваться праздничными огоньками и красивыми елочными украшениями на руках у мамы или у папы.

Детский центр Бутово знает, как сделать новогодние праздники незабываемыми. Поэтому родителям не стоит отказываться от посещения утренников даже с грудными детками. Дед мороз, Снегурочка, большая елка и сказочные звери — все это оставляет неизгладимое впечатление на детей любого возраста и приносит настоящую радость всем окружающим.