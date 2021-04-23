Как отличить бандо от браллет?

Вы наверное заметили, что в последнее время на модных показах стало популярным все то, что является удобным. Больше никаких шпилек и высоких каблуков, их заменили стильные кроссовки и обувь на подошве. Модные раньше джинсы и брюки с низкой талией заменила высокая посадка, что прикрывает спину, отличное решение для холодов. На смену облегающим кофточкам пришел оверсайз. То же самое произошло и с нижним бельем. Вы больше не чувствуете, что вас что-то сдавливает, не спешите домой, чтобы скорее снять с себя ненавистные косточки. Лифчик браллет на теле просто не ощущается.

В этом лифчике отсутствуют косточки, застежки и грубые вставки. Надевается он через голову и максимально удобен. Это не пуш-ап, который зрительно обманывает противоположный пол, добавляя объема. Природная красота и упругость груди будет идеально подчеркнута. Самый популярный браллет—это треугольный. Он сделан из тонкого кружева и сетки. Конечно, для холодной поры года вас может не устроить такая модель, тогда выбирайте браллет в форме топа или с подкладкой. Такие бюстгальтеры можно носить не только как нижнее белье, но и как элемент одежды. Они очень практичные и удобные даже для повседневной носки. Как отдельный элемент их можно одевать с джинсами или юбками, дополненными жакетом или пиджаком.

Спортивный браллет выглядит очень стильно и идеально держит грудь на пробежке или в спортивном зале. Удлиненный браллет выглядит как обычный треугольный, но с продолжением кружевной отделки под грудью. Их носят как обычную кофту под накидку или жилет. Браллет в виде бандо отличается от обычного бандо тем, что сделано из очень мягкой ткани, они особо не удерживают грудь, поэтому подойдут только девушкам с маленьким размером.

Если вы очень любите этот вид бюстгальтера, но у вас пышная грудь, не отчаивайтесь. Выбирайте браллет с литыми чашками. Это не косточки, которые режут и впиваются в кожу, чашечки отлично поддержат грудь. Для дома или пикника, где хочется максимального комфорта, подойдет браллет из натуральных, мягких тканей. Они не такие эффектные, но очень удобные. Имеют широкие лямки спереди и сзади, подходят для большой груди. Для небольшого бюста подойдет холтер-браллет, фиксирующийся на шее. Есть нарядные кружевные модели, что одеваются под открытое декольте и смотрятся очень эффектно.

Есть определенное количество людей, которые думают, что браллет подходит лишь для небольшой груди, но это не так и уже сделаны модели, способны поддерживать внушительные формы, главное, чтоб были широкие шлейки, мгкая полоска под грудью и литые чашки. Если лиф сделан из натуральных тканей, он быстро теряет форму и эластичность, поэтому важно, чтобы в составе было немного синтетики.