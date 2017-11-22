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Как открыть антикафе, отзывы и план развития

22 Ноябрь 2017
Категория: Популярное

Антикафе – модно, недорого и прибыльно

Новая концепция кафе вызвала интерес у бизнесменов, которые не готовы к большим вложениям, а так же у посетителей, которым понравилась новинка. Первое антикафе открылось в 2011 году под названием «Циферблат». В этих заведениях другой способ оплаты, а именно поминутный.

Идею антикафе придумал писатель Митин. Оплата производится не за количество выпитого и съеденного, а за количество проведенного в кафе времени. С такой формой оплаты продолжают экспериментировать по всему миру. Например, в венском кафе Daeween посетитель может заказать еду, сколько захочет, и заплатить за нее по своему усмотрению.

Вот недавно наткнулась на статью на тему как открыть небольшое кафе. Понравился пошаговый план бизнеса, а также профессиональны рекомендации от автора. Рекомендую!

Кафе в Лондоне Sew Over It учит всех желающих шить. Посетительницы могут в неограниченном количестве заказать чай, кофе и панкейки, и к их услугам будет приставлен профессиональный кройщик, швея, а так же швейная машинка. Оплата в кафе почасовая 5 фунтов за 60 минут.

Первое российское антикафе

Митин открыл кафе в 2010 году под названием «Дом на дереве», в нём можно было просидеть весь день с чашкой чая и читая книгу, и оставить сумму, которую не жалко. Основатели кафе рекомендовали платить сумму 100-200 руб. – этих денег было бы достаточно, чтобы оплатить аренду. Однако посетители оставляли и по 10 руб.

Митин решил превратить свою идею в бизнес и ввел в кафе оплату 1 минута = 1 рубль. На сегодняшний день открыто более 7 кафе: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Одессе, Киеве и Нижнем Новгороде.

Основатели «Циферблата» никогда не занимались специальным продвижением, но уже через несколько месяцев у них были полные залы людей и все благодаря социальным сетям и рекомендациям гостей. «Как-то раз в октябре мы пришли туда поиграть в настольные игры и нам понравилось, а через неделю вернулись, но свободных мест уже не было и тогда мы решили основать свое кафе», — говорит Ольга Лошманова, сооснователь еще одного антикафе Local Time. Термин антикафе придумал не Митин, а его конкуренты. Митин называет свое кафе «свободным пространством». Положительные отзывы антикафе оставляют творческие люди, студетны и другие ценящие свободу люди.

Затраты антикафе.

Чтобы открыть кафе в Москве понадобится 200-300 тыс. рублей. 70% расходов – это аренда, 20% еда и напитки, и самая малая часть оплата труда. Ежемесячные траты на содержание составляют от 150-200 тыс. рублей. Для открытия кафе нужно несколько человек: кладовщик, который бы следил за запасами кофе, чая и печенья, уборщик, официанты, а так же люди, которые встречают и провожают гостей. Оплата труда официантов в антикафе гораздо ниже, чем в обычных кафе и почти нет чаевых, однако и меньше грубости со стороны гостей. В основном в антикафе приходят ради общения и приятной компании.

Консультирование в открытии кафе.

В Москве сейчас активно работает 10 антикафе, но поскольку в городе 10 млн. жителей – то кафе можно открывать еще и еще. У основателей «Циферблата» часто просят консультации по открытию подобных антикафе. Приезжают молодые предприниматели даже из других стран, сравнивают цены, изучают антикафе отзывы, смотрят на сорта печенья и внутреннее устройство. Для серьезных клиентов хозяева действующих антикафе готовы создать подробный план развития и всю организацию, если клиент готов вложить 2 млн. р.

Заработок антикафе

Чтобы кафе было прибыльным владельцы подсчитали, что необходимое число посетителей около 200 гостей в сутки, при условии, что каждый из них пробудет в кафе около 4-х часов, таким образом оборот будет 1,5 млн. р. в месяц. В летние месяцы кафе еле выходит в ноль. Однако для многих хозяев их кафе – это занятие для души, а не для большой прибыли. Отзывы про антикафе и летнюю доходность не утешительные.

Основная аудитория.

В антикафе любят заходить разные гости, многие удивляются, что тут не наливают алкоголь, но многим атмосфера в целом нравится. Основную аудиторию «свободных пространств» составляют студенты, которым больше негде собраться. Обстановка антикафе подобна домашней гостиной, чем и привлекает посетителей.


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