Как организовать пошив одежды?

Организация пошива одежды является не самым простым занятием. Можно выделить несколько основных этапов пошива любой одежды.

Этапы изготовления готового изделия

1. Проектирование модели.

Данный этап включает в себя создание двух видов эскизов (художественный и технический), образцов, необходимых для изготовления изделия и схемы узлов.

После создания технического эскиза, составленного на основе художественного, осуществляется прорисовка строчек, узлов и ссылок на фурнитуры и материалы необходимые для создания изделия.

2. Конструкция и лекало.

На этом этапе осуществляется изготовление лекала конструктором и технологом. Далее готовые лекала распределяют на ткани, для точного подсчета необходимого объёма ресурсов для создания одной модели. После данной процедуры технолог составляет определенную последовательность, — план всех этапов пошива с учетом посекундного времени необходимого для каждой операции с материалом.

3. Отточка посадки изделия по фигуре.

После выполнения вышеперечисленных этапов шьётся в экспериментальном цеху. На примерке модельеры оценивают результат и выделяют недочеты изделия.

После корректировки продукта производится утверждение эталона модели, впоследствии, данное изделие послужит образцом для партии.

4. Раскрой изделия.

Перед раскроем с помощью специального раскройного оборудования материал проходит поэтапную проверку на брак. В зависимости от вида изъяна (точечный или масштабный) рассматриваются варианты использования испорченного материала.

Далее начинается непосредственно дублирование деталей кроя, их транспортировка в цеха с указанием количества и размера.

5. Пошив изделия.

Изготовление изделия является основным этапом пошива одежды. Здесь важно использовать высококачественную и удобную в эксплуатации технику, которая не только облегчит сам процесс создания изделия, но и сэкономит силы, время и нервы мастера. Сейчас на мировом рынке пользуются большим спросом швейные машинки таких компаний как Siruba или Gemsy, во много раз превосходящие дешёвые китайские копии.

6. Завершающий этап

Завершающий этап подразумевает под собой влажно-тепловую обработку, очищение готового продукта от остатков меловых линий, ниток и прочего мелкого мусора. Последний штрих – нумеровка изделия и его упаковка.

Имея понимание о каждом этапе отшива одежды можно с легкостью организовать швейное производство.