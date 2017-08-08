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Как найти свой стиль?

8 Август 2017
Категория: Популярное

Все мы, живущие в XXI веке, уже не представляем свою жизнь без такого понятия как мода. Она окружает нас повсюду — модные магазины, модные коллекции, модные показы, многочисленные модные журналы и телепередачи, которые рассказывают нам о последних новинках и тенденциях.

Развитие моды

Если оглянуться всего на пару сотен лет назад, то мы обнаружим, что вопросы моды интересовали тогда только высшие слои общества — аристократию. Простым людям было не до моды, на повестке дня стояли вопросы выживания, а носили только то, что было доступно и удобно. Но за прошедшие столетия технический прогресс и демократизация общества сделали свое дело. В Европе, например, приблизительно 95% населения, так или иначе, причастны к развитию моды и ощущают на себе ее влияние. Хотим мы этого или нет, но внешность — один из важных критериев оценки человека.

Интересный факт — модные тенденции проходят в своем развитии, как правило, три этапа: сначала их активно критикуют, затем к ним привыкают и наконец, от них уже не могут отказаться. Достаточно вспомнить, появление в модных новинках шестидесятых годов брючного комплекта для женщин или мини-юбки. Тогда это вызвало настоящий шок, шквал негодования и огромный резонанс. Однако сейчас, спустя десятилетия, мы просто не представляем свою жизнь без этих красивых и удобных вещей. Кстати, найти модные и удобные платья  бренда “Тон”этого сезона можно по ссылке: https://t-one.com.ua/woman/platja/. Отличный выбор и прекрасные цены.

Если любой язык надо долго изучать, то язык моды понятен всем без исключения, переводчик здесь не нужен. Из того, как и во что человек одет, мы можем получить немало информации о нем самом, о его характере, вкусах и привычках. По некоторым признакам одежды можно узнать возраст человека, социальное положение, национальность, даже попытаться определить его профессию.

Однако стоит понимать, что далеко не все, что диктует мода, приемлемо именно вам и вашей индивидуальности. Очень важно здесь найти именно свой стиль, то, что подойдет именно вам. Ведь любая модная тенденция, предлагает множество вариантов для блондинок и для брюнеток, для молодежи и для людей старшего поколения, для высоких или низких, стройных или полных.

Элегантность — это, прежде всего хороший вкус, интеллигентность и такт. Это также и умение создать вокруг себя соответствующее настроение и умение быть грациозной. Одним людям выглядеть элегантно не составляет труда, другим же это дается очень не просто. Главное здесь — умение одевать соответствующую вещь в соответствующее ей место и время.

Как показывает практика, умных людей, объективно оценивающих свою внешность, значительно больше тех, кто пренебрегает простыми правилами хорошего вкуса.

Формирования гардероба

Внимательнее присмотритесь к себе, к особенностям своей фигуры и лица, оцените свой характер и свой образ жизни. Прежде всего, вы — индивидуальность и должны полюбить себя такой, какая вы есть, со всеми достоинствами и недостатками.

Поиски своего индивидуального стиля дело не простое, требующее прежде всего умения критически оценивать себя и свою внешность. Не становитесь жертвой моды. Что-то можно принять безоговорочно, что-то подчеркнуть, что-то отклонить, а от чего-то придется решительно отказаться, как бы этого вам не хотелось.

Не забивайте свой шкафы ненужным хламом и вещами, которые вы купили, попавшись на очередной маркетинговый ход продавца или на очередной распродаже лишь потому, что они были с большой скидкой, а о том нужны ли они вам и подходят ли по стилю, вы просто не подумали.

Не покупайте одежду впрок, не своего размера, надеясь привести себя форму и влезть в нее в ближайшее время. Как показывает практика, подобные вещи могут очень надолго зависнуть в вашем платяном шкафу, дожидаясь подходящего момента, а если он когда-нибудь и наступит, они могут уже просто выйти из моды.

Если вам далеко за тридцать, покупая новинки, не увлекайтесь пусть даже очень симпатичными и прикольными молодежными моделями и расцветками. Подумайте о том, что смотреться в них вы будете, по меньшей мере, смешно и нелепо.

Попробуйте создать свой собственный неповторимый стиль, подходящий только вам. Найдите какую-нибудь изюминку своему гардеробу. Это может быть коллекция красивых платков, сумочек, брошей или заколок.

Будьте в «теме», листайте модные журналы, ищите модные новинки, ходите при возможности на модные показы и шоу, впитывайте любую ценную для вас информацию, берите пример с признанных икон стиля — ищите себя.


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