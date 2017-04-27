Как купить полотенце и не ошибиться с выбором?

Вам надоело долго вытираться в ванной и всё равно оставаться влажными? Тогда, однозначно, стоит задуматься о покупке нового полотенца. Только выбирать надо тщательно и обдуманно. Чтобы снова не оказаться с изделием, которое будет только чуть впитывать влагу.

Для начала, стоит ответить на вопрос: почему полотенце не справляется со своими функциями? Зная причину, вы не окажетесь в подобной ситуации в следующий раз. Итак, к недостаткам полотенца можно отнести:

маленький размер;

недостаточная плотность и высота петелек;

наличие синтетики в составе.

Остановимся подробнее на каждом вопросе, чтобы помочь вам выбрать самый универсальный в плотности и размере махровый текстиль.

Залог правильно подобранного изделия – нужный размер. То есть, чтобы тщательно вытереть тело, необходимо купить полотенце тут в размере не меньше, чем 70см на 140см. Для рук, достаточно махровой или вафельной салфетки, в размере от 30см на 40см.

Высота махровых петелек обеспечивает лучшую или худшую абсорбцию воды с тела. Соответственно, их плотность тоже. Когда вашего тела касается мягкое, плотное махровое полотно, вам не только неимоверно приятно, вы в считанные секунды стаёте совершенно сухими. Но не стоит брать изделие с плотностью выше 600г/м². Махровый текстиль с такой плотностью хорош в простынях, возможно, в халатах. Слишком плотным полотенцем сложно, неудобно вытираться. Оно, хоть и тщательно впитает влагу, но сильно потяжелеет, да и сохнуть будет очень долго. Купить полотенце тут https://domashniy.com.ua вы сможете с самой рекомендуемой плотностью: 400-500г/м². Такие изделия правильнее всего использовать в ванной комнате, бане, сауне, на пляже. В качестве кухонных полотенец лучше подойдут хлопковые отрезы ткани со стандартной или вафельной структурой плетения.

Недобросовестные производители добавляют синтетику в состав полотенец. Тем самым они удешевляют текстиль. Но по государственным стандартам такие добавки недопустимы. Даже с небольшим количеством синтетики, полотенце потеряет своё основное свойство – быстро впитывать влагу. Будет скользить по телу, при этом не тщательно впитывать воду.

Кроме вышеперечисленных свойств полотенец, должное внимание, при выборе, стоит отдать цвету изделий. Если для вас важно, чтобы ванна или кухня выглядели стильно и привлекательно, покупайте полотенца в тон интерьера. Особенно красиво выглядит в ванной комплект полотенец в разных размерах, но тщательно подобранных друг к другу тонах.