Я как-то проводила опрос среди своих подруг и просто знакомых женщин, на предмет того, без какого из средств декоративной косметики они не могли бы совсем обойтись. Выяснилось, что абсолютное большинство женщин считает для себя самым важным средством макияжа тушь для ресниц. Это естественно. Ведь зная технику нанесения, с помощью туши можно всегда придать взгляду особую выразительность! А глаза ведь привлекают внимание в первую очередь, как зеркало души. Давайте еще раз вспомним, как красить ресницы тушью.

С помощью туши можно изменить форму глаз.

При желании округлить и зрительно увеличить глаза держите кисточку прямо и наносите тушь в несколько слоев, используйте базовую тушь под слой цветной. Белая база содержит удлиняющие и утолщающие волосок ресницы вещества. Чтобы придать глазам восточную миндалевидную форму во время нанесения туши уводите кисточку в сторону от переносицы. Кстати, на сайте https://primelashes.ru/ можно найти много декора для ресниц.

С помощью туши можно придать ресницам красивый изгиб

Для того чтобы ресницы получились изящно изогнутыми, нанося тушь, задержитесь у корней ресниц, прокручивая кисточку, а затем, двигая кисточку к кончикам, старайтесь максимально прикрыть глаза.

Цветная тушь уместна в исключительных случаях

На подиуме, на сцене или для фотосессии. В повседневной жизни абсолютно всем подходят черные, коричневые и серые оттенки.

Водостойкая тушь

Она пригодиться вам в бассейне или на отдыхе у моря. Лично я всегда пользуюсь такой тушью на отдыхе. Правда и для удаления требуется специальная жидкость. Но какое значение имеют эти мелочи по сравнению с возможностью замечательно выглядеть в любых условиях, правда?

Некоторые туши содержат витаминный комплекс для ухода за ресницами

Одну такую совершенно прозрачную тушь я использовала вместо базы какое то время. Но лучшего средства для улучшения состояния ваших ресничек, чем касторовое масло, еще никто не придумал. Покупаем в аптеке масло в капсулах. Прокалываем капсулу в удобном месте тоненькой иголочкой и смазываем на ночь веко по росту ресниц после того, как снят весь макияж.

Часто симптомы сухости и жжения, чувства дискомфорта и покраснение глаз возникают из-за пересушенного кондиционированием, задымленного воздуха помещений. Бережем свои зеркала души: делаем перерывы в работе с ПК каждые 45 мин, элементарные упражнения для снятия усталости (их легко можно найти в Интернете), принимаем специальные витамины для глаз в виде капсул, пользуемся витаминными средствами увлажнения и защиты роговицы (например, вита пос купить).

Тушь, как и всякое иное косметическое средство, имеет свой срок годности.

Не рекомендуется использовать тушь более 3х месяцев с момента, как вы нарушили герметичность упаковки. Так что покупка новой туши каждые 3-4 месяца обязательна