Как избежать поломок наушников Beats?

С какого момента стоит задуматься о диагностике или о ремонте своих любимых Битсов? Ответ на этот вопрос зависит от особенностей эксплуатации – кто-то бережно используют гарнитуру, а кто-то беспощадно подвергает ее интенсивному применению.

Зная основные причины поломки гарнитуры, можно избежать их, тем самым продлевая жизнь технике, а себе экономя бюджет. Важно, что наушники Beats сами по себе являются долговечными и качественными, поэтому приносят пользователям гораздо меньше проблем, нежели другие наушники. По ссылке ниже можно выбрать брендовые наушники, бережное отношение к которым оправдывается периодом эксплуатации.

Искажение звуков в наушниках – это не всегда результат частого механического воздействия или падения. Сталкиваясь с проблемой «хрипит наушник», можно обнаружить проблему внутри (повреждение мембраны), но встречаются и дефекты непосредственно внутри динамиков. Прослушиванием музыки не стоит злоупотреблять, особенно после приобретения наушников – устройство должно пройти закалку. Редкими причинами поломок может быть попадание мусора на мембрану или отрыв катушки динамика от нее, или же отрыв самой мембраны от корпуса. Такие дефекты иногда являются естественными в результате усталостного износа или как следствие некачественной проклейки.

Мембраны наушников являются самыми хрупкими местами, поэтому не нужно сильно прижимать амбушюры к ушам, осуществляя излишнее давление на слой воздуха. Поддается деформации мембрана довольно легко из-за того, что разработана с использованием гофрированной поверхности. Учитывая, что наушники Beats обладают широким температурным диапазоном, то мембрана у них используется достаточная мягкая, а, значит, ее поломка вполне возможна. Чтобы такая участь не постигала дорогие наушники и не нужно было прибегать к дорогостоящей замене, желательно бережно относиться к этой части гарнитуры, которая имеет свои технологические сложности.

Чтобы избежать поломок своих любимых наушников Beats, стоит уберечь себя от:

лишних нажимов на корпус;

надевая наушники, избегайте лишних телодвижений (одевать одежду, дергать их или резко бросать);

не сдавливайте амбушюры изнутри, искажая равномерное давление по контуру мембраны.

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