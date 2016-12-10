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Как избежать падения в гололед

10 Декабрь 2016
Категория: Популярное

Приятные осенние деньки заканчиваются, сменяя дождливую погоду на более холодную и снежную. Часто бывает, что после выпавшего дождя сразу же приходит сильный мороз, вследствие чего на поверхности земли образуется морозная корка – гололед.

Для того чтобы избежать падений в гололед следует знать как себя вести и быть очень осторожным. Дабы уменьшить риск падения можно прибегнуть к помощи лейкопластыря. Вы можете приклеить с помощью супер-клея несколько пластырей к подошве, таким образом, вы будете немного защищены. Выбирая зимнюю обувь, обратите внимание на то, что поверхность подошвы должна быть рифленой, что также уменьшит шансы на падение. Но, так как это зима, то помните, что обувь должна быть и теплой. Идеальным вариантом обуви на каждый день могут стать Ugg Bailey Button (Угги с пуговицей). Они не только не дадут вам упасть, но и замерзнуть. Плюс ко всему, женские угги – это модно и стильно.

В гололед следует быть крайне внимательным, помните, что упасть очень легко, но цена может оказаться слишком высокой. Ступать нужно на всей стопой, при этом ноги в коленях должны быть расслаблены. Если падения все-таки не удалось избежать, следует сгруппироваться и напрячь все мышцы. При падении на лестнице закрывайте голову и лицо руками, не стоит пытаться тормозить падение, таким образом, вы травмируетесь еще больше. Лучше смоделировать падение дома, дабы сообразить как вам нужно себя вести, ведь на улице не всегда просто «упасть как нужно».


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