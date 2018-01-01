Как и с чем носить женские мокасины

Мокасины – это практичная, весьма удобная и комфортная обувь, выполненная из кожи исключительно мягких сортов. У данной обуви идеально плоская подошва и именно это делает её просто незаменимой для каждодневного использования. Мокасины являются универсальными, практически как весьма популярные балетки либо аналогичная незатейливая обувь модного на сегодня стиля кэжуал. Они подходят тем, кому нравится удобный городской стиль, утилитарность и комфорт становятся основной чертой образа. Наверное, самыми качественными и известными брендовыми мокасинами является продукция UGG Australia, а еще Tods, Lacoste, Mascotte если нужно купить фирменные мокасины, стоит выбирать что-то из этого. Также, следует помнить о том, что мокасины летняя обувь, отличный вариант для отдыха. Так что не стоит удивляться тому, что новые модели такой обуви обычно выставляют на витрины под конец весны, самые соблазнительные скидки следует искать осенью. Кстати, купить мокасины можно по ссылке: https://mercury-shoes.com/17-zhenskie-mokasiny.

С чем носят мокасины

Любая модница понимает, что мокасины женские не сочетаются с любой деловой одеждой, хотя и имеет строгий внешний вид. По сути, речь идёт о закрытых тапочках – достаточно «вольной» обуви. Не нужно надевать мокасины вместе с классическими костюмами, а также любыми строгими юбками. Если хочется ходить в них на работу, то общий ансамбль здесь обязательно должен быть выдержан в свободном и еще демократичном стиле. Отличный вариант – это прямая юбка либо же джинсы чёрного цвета. В сет можно добавить рубашку или водолазку. Деловой наряд с мокасинами, в целом, должен напоминать уютный и еще комфортный повседневный ансамбль. Стоит отметить, что женские мокасины – это фаворит кэжуал стиля. Они подходят для множества фасонов брюк: любые укороченные джинсы, всевозможные бриджи, модные зауженные брюки, даже шорты – всё это можно смело носить вместе с мокасинами.

К основному ансамблю подбирается верх. Мокасины идеально смотрятся с топами, туниками, футболками, хлопковыми рубашками, блузками. Жакеты и пиджаки также можно носить с мокасинами главное, чтобы они были не слишком строгих фасонов.