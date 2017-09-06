Как и где делают лазерную эпиляцию бикини?

Волосы естественны, но, к сожалению, иногда они появляются в тех местах, где им не место. Из-за гормональных или возрастных изменений, рост волос может усилиться, особенно это часто наблюдается в области бикини. Многие предпочитают брить волос в данной области или использовать восковую депиляцию, что иногда приводит к раздражению на коже и появлению вросших волос. Более того, эффект этих методов продолжается не дольше нескольких недель, а затем необходимо все повторить снова.

Если говорить о самом современном способе, то удаление волос с помощью диодного лазера является самым эффективным методом эпиляции. Технология имеет много преимуществ по сравнению с другими классическими видами депиляции. С помощью диодного лазера вы можете оптимизировать энергию и длительность импульса, позволяя подстроить лазер под индивидуальные особенности организма пациента.

Где сделать лазерную эпиляцию?

Мы рекомендуем вам всегда начинать с консультации, прежде чем вы решите начать лечение. В выборе учреждения отдавайте предпочтение медицинским центрам, лазерная эпиляция в клинике пройдет более безопасно и в соответствии со всеми требованиями гигиены.

На консультации лазерный специалист оценит ваш тип кожи, расскажет какие параметры лазера вам подойдут, и какие результаты следует ожидать. Напомним, что эффективность лазера во многом зависит от контраста волос и цвета кожи.

Как работает лазерное удаление волос?

Волосы, которые нужно удалить, следует тщательно выбрить перед процедурой. Важно помнить, что вы не должны делать восковую депиляцию или шугаринг, за 6 недель до лечения, так как лазер обладает способностью воздействовать на волосяные фолликулы, содержащие пигментированные волосы. Если корень волоса будет извлечен, то результат от лазерно эпиляции будет минимален.

Лазерные импульсы могут ощущаться как небольшое покалывание, но, для многих пациентов, по отзывам лечение безболезненное и комфортное. Продолжительность лечения зависит от области, которую нужно обработать, лазерная эпиляция бикини требует около 40 минут.

Количество необходимых процедур варьируется в зависимости от того, на каком участке тела нужно удалять волосы и какого типа у вас кожа. Обычно для достижения хорошего результата требуется 6-8 процедур, с интервалом 4-8 недель между сеансами лечения.

Но стоит учесть, что бикини относится к гормонально зависимым областям тела, поэтому некоторым требуется около 10 процедур.