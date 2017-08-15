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Как футзалки купить с выгодой?

15 Август 2017
Категория: Популярное

Как футзалки купить с выгодой?

Известная пословица гласит, что зимний гужевой транспорт готовить нужно за полгода до наступления холодов. Т.е. заранее. Наверное, перфекционисты и меланхолики так поступают, но многим свойственна прокрастинация: откладывание дел на потом. Однако, продавцы рады всем категориям. Им важнее продажи, чем период, который для себя каждый любитель футбола выбирает самостоятельно.

Продажи зальной обуви обусловлены сезонностью. Пик приходится на конец года, когда начинается футбол под крышей залов. Правда, в последние годы в него играют и на улице, на ровных площадках, для чего создают специальные модели, у которых более износостойкая подошва. Но только в том случае, когда на улице прохладно. Летом же, при наличии травы, кто ж будет специально искать асфальтовые площадки? Гораздо приятно побегать на зеленой натуральной травке. В крайнем случае на искусственной. Это менее приятно, т.к. в жару от нее идет испарение от синтетики и резиновой крошки. К тому же для этих покрытий нужна обувь другого типа.

Зато лето – тот период, когда цены на зальную обувь, как минимум не растут, а ряд продавцов объявляет распродажи и специальные акции. Не все, смотря у кого какая ситуация. Если было закуплено много пар, и они плохо продавались, то имеет смысл уступить в цене, чтобы вернуть оборотные средства, требующиеся регулярно. Если же в остатке несколько моделей, то игра не стоит свеч, в сезон они уйдут быстро.

Но важно соблюдать баланс актуальности цены по отношению к модели обуви. Если она не продается несколько лет и уже вышли новые коллекции, то у нее есть шансы минуя категорию «распродажа» попасть в категорию «ретро». Производитель сейчас не столь озабочен стойкостью обуви к износу, поскольку быстро обновляет коллекции и модельные ряды. Тем более, сколько она прослужит, это индивидуальная составляющая, которая зависит от ряда факторов.

Тем не менее, такие футзалки купить которым сносу не будет, очень сложно. Чем дольше они будут эксплуатироваться, тем реже их будут покупать. Следовательно, будут падать объемы производства и доходы. А этого допустить никак нельзя. Производители футбольной обуви используют различные ухищрения, чтобы привлечь аудиторию потребителей, которые бы покупали их продукт, проявляя творчески возможности.

Вы обратили внимание, что на ТВ напрочь отсутствует реклама футбольной обуви даже во время трансляций игр. Там что-то предлагают, но не имеющее отношение к футболу. Потому что, казалось бы, целевая аудитория дорогое рекламное время игнорирует, занимаясь 15 минут перерыва своими делами или переключает канал, а значит не видит предложений. Неэффективно. Зато интернет пространство и социальные сети наполнены такого рода контентом под завязку. И вот этот трафик позволяет продавать.


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