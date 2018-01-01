Если Вы находитесь в Вене, то Вам непременно стоит доехать до пригорода – Парндорф. Почему? Этот пригородный городок Австрии славится своим дизайнерским аутлетом. Парндорф в принципе представляет собой крупный центр торговли.

Если Вы горите желанием закупиться вещами известных брендов отличного качества и познакомиться с продукцией местных дизайнеров и торговцев, то данная статья непременно подскажет Вам как добраться из Вены в Парндорф самыми удобными видами транспорта.

Как добраться из Вены в Аутлет Парндорф?

Из Вены до Аутлета Парндорф удобно добираться на фирменном автобусе. Данный вид транспорта отправляется из центра Вены, остановка находится рядом с Венским государственным оперным театром. Следует садиться на автобус, у которого присутствует фирменный знак аутлета.

Непременно стоит учитывать, что данный автобус имеет иное расписание, в отличие от обычных автобусов. Поэтому заранее рекомендуем ознакомиться с точным расписанием на официальном сайте аутлета.

Одной из особенностей фирменного автобуса является то, что оплачивать свою поездку нужно на обратном пути. То есть сначала Вы просто заходите в автобус и занимаете свободное место. Расстояние в чуть меньше 50 км автобус преодолевает приблизительно за 1 час.

На обратном пути можно оплатить билет приблизительно за час до отправления автобуса в информационном киоске, так как на обратном пути, как правило, желающих добраться до Вены становится больше и Вам попросту может не хватить место, в связи с тем, что сначала впускают тех пассажиров, которые уже приобрели билет.

Автобус следует тем же маршрутом обратно, что и следовал до аутлета, поэтому при выходе из автобуса в Вене Вы также оказываетесь рядом со зданием оперного театра.

Грандиозный аутлет представляет широкие возможности шопинга. Стоит отметить, что он располагается в одном из самых живописнейших районов Австрии, поэтому помимо шопинга советуем Вам прогуляться по знаменитой Новой Площади в самом центре аутлета Парндорфа.

На территории аутлета находятся различные бары, рестораны, а также детские площадки. Вы можете приезжать сюда всей семьей и проводить в этом месте целый день. На территории аутлета постоянно действуют скидки от 30 до 70 %.

Здесь Вы сможете найти такие известные марки, как Armani, Gucci, Burberry, Desigual, Guess, Nike и многие другие. Каждый ценитель и поклонник моды непременно должен посетить это место.