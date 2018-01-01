Как быть, если лак загустел?

Сегодня вечер для ответа на вопросы. На мою почту пришли 2 вопроса, обе связаны с вопросом, что делать, если лак загустел. Прочитав эту статью до конца, вы узнаете ответы на эти вопросы. Научитесь хранить лаки правильно, чтобы не густели и не засыхали.

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Конечно, загустевший лак – это проблема. Он ложится неравномерно, оставляет полосы. Я тоже люблю красить ногти и иногда сталкиваюсь с таким вопросом.

И перед тем, как ответить на вопросы, решила узнать, что делают другие девушки, если у них засыхает или густеет лак. Ответы, конечно, самые разные. Но основные из них я здесь приведу.

— Размешивают ацетоном, жидкостью для снятия лака, спиртом, прозрачным лаком, специальным средством или растворителем.

— Просто выкидывают, рекомендуют покупать новый лак.

Если лак загустел…

Сразу отмечу, что разбавлять высохший лак бесполезно. Да, какой-то кратковременный эффект вы получите. Но не надолго. Разбавленные лаки теряют свой блеск и качество. А разбавление ацетоном и вовсе опасно для ногтей. К тому же ацетон может спровоцировать расслоение лака внутри флакончика.

Некоторые девушки заметили, что после разбавления лака ацетоном лак стал двухслойным.

Отмечу, что разбавление ацетоном сушить ногти, а жидкостью для снятия лака – вызывает расслоение ногтей.

Если все же не желаете попрощаться с любимым лаком, то разведите его специальным средством, которое обычно продается в специализированных магазинах.

Итак, подведем итоги.

Мы поняли, что разбавление засохшего или загустевшего лака какими-то средствами опасно для ногтей и разбавлять рекомендуется только специальным средством. А лучше всего, избавиться от такого лака.

Чтобы лак не загустел…

А теперь давайте узнаем можно ли предотвратить загустение или высыхание лака. Я также провела опрос и узнала, что данную ситуацию можно предотвратить. А самые лучшие способы я приведу здесь.

После каждого применения лака необходимо протирать горлышко флакончика ваткой, смоченной предварительно жидкостью для снятия лака, чтобы на нем остался лак. После протрите ватной палочкой (необходимо вначале смочить жидкостью для снятия лака) резьбу колпачка изнутри.

Не стоит держать флакончик лака открытым длительное время.

Не рекомендуется лак хранить вблизи отопительных приборов, на холоде и при прямых лучах солнца.

Если ваши флаконы с лаками стоят на туалетном столике, уберите их ящичек какой-нибудь, чтобы они находились в темноте.

Придерживайтесь этих правил, и вы удлините жизнь вашим любимым лакам.