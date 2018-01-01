Как английский язык способен повлиять на личность?

Свободное владение языком – это грамотно поставленная речь, возможность прохождения собеседования в иностранной компании с безупречным резюме и огромные перспективы и цели для вашего ребенка.

Запись на курсы английского языка в Минске для детей от http://realway.by/ даст огромные преимущества. Задуматься об этом нужно уже сейчас, не откладывая вопрос в долгий ящик. Чтобы мотивация была более действенной, перечислим преимущества, которые может получить ребенок при прохождении языкового курса с уровня от Beginner до Pre-Intermediate.

Расширение практики общения

Свыше 1,2 млрд. человек в мире используют язык для служебной или личной необходимости. Чтобы масштаб был более понятен, отметим, что 90% всех доступных сайтов в Интернете составлены на английском языке.

Вызов для молодежи – новые рубежи образования

Начиная курс английский для дошкольников имейте в виду, что в будущем, для ребенка будут доступными онлайн лекции более 600 ведущих мировых университетов. Такой выбор расширяет горизонты его карьеры. По статистике, работая в компании и владея английским языком, сотрудник увеличивает на 30-40% свои конкурентные преимущества в сравнении с коллегами. Оттачивать навыки языка и методику усвоения надо до поступления в школу. Никогда не поздно начинать учить язык – поздно постоянно откладывать шансы на его успешное освоение. Любое собеседование в крупную международную компанию начинается с уровня тестирования владения английским языком.

Если вы упустили возможность изучения и уже работаете в международной компании, помните, что согласно проведенному опросу издания The Economist, более 70% всех руководителей ожидают обязательного знания английского языка. Причем на профессиональном уровне. Начать нужно с простого – мы обучаем разговорному языку и готовы увеличить ваши шансы на карьерный рост и получение повышенной заработной платы.

Какие преимущества дает английский язык для детей в школе Реалвэй?

Разработанную индивидуальную программу для ребенка в зависимости от навыков усвоения;

Английский для детей проходит в удовольствии, с игровыми практиками, что в итоге делает усвоение материала комфортным и быстрым;

Система обучения дает гарантированный результат.

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