Качеством медицинских услуг в Алматы недоволен даже сам президент

Недавно Касым-Жомарт Токаев провел совещание, которое было посвящено последующему развитию города Алматы. Президент затронул вопрос касательно сферы здравоохранения города. Медицина в Алматы сейчас находится не на высшем уровне. Последние новости Казахстана читайте по ссылке.

Из-за пандемии, другие проблемы отошли в тень. Граждане стали жаловаться на очень низкое качество медицинских услуг. Президент просто не мог оставить такую ситуацию без внимания.

В первую очередь, в больницах наблюдается острая нехватка специалистов. Врачи стали массово увольняться, когда город находился в условиях ЧП. Чтобы исправить ситуацию, необходимо около 300 врачей. Это довольно большая цифра для города Алматы. Поправить положение в ближайшее время будет трудно. На это понадобиться немало усилий!

Если такая обстановка сложилась в городе Алматы, то о других регионах вообще страшно подумать. В придачу к этому, в городском управлении здравоохранения обнаружили коррупционные нарушения. Если проблемой срочно не займутся, ситуация может выйти из-под контроля.

Глава государства отдельно затронул нестабильную эпидемиологическую ситуацию в Алматы. По его словам, граждане резко потеряли бдительность. Они перестали относиться к пандемии как к чему-то серьезному. Но веских оснований для этого нет. Ведь вирус продолжает активно поражать людей.

Президент призвал жителей города не быть халатными и сделать прививку от вируса. Массовая вакцинация стартовала еще в феврале. Государство считает, что граждане должны поддержать эту идею. Но пока никаких больших успехов не наблюдается. Полную вакцинацию прошло всего лишь 19 тыс человек. Это маленькая капля в большом море. Глава государства считает ,что побороть вирус поможет только коллективный иммунитет. Если каждый гражданин приложит к этому руку, то ситуация резко наладиться!

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