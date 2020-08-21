Качеством медицинских услуг в Алматы недоволен даже сам президент

Недавно Касым-Жомарт Токаев провел совещание, которое было посвящено последующему развитию города Алматы. Президент затронул вопрос касательно сферы здравоохранения города. Медицина в Алматы сейчас находится не на высшем уровне. Последние новости Казахстана читайте по ссылке.
Из-за пандемии, другие проблемы отошли в тень. Граждане стали жаловаться на очень низкое качество медицинских услуг. Президент просто не мог оставить такую ситуацию без внимания.
В первую очередь, в больницах наблюдается острая нехватка специалистов. Врачи стали массово увольняться, когда город находился в условиях ЧП. Чтобы исправить ситуацию, необходимо около 300 врачей. Это довольно большая цифра для города Алматы. Поправить положение в ближайшее время будет трудно. На это понадобиться немало усилий!
Если такая обстановка сложилась в городе Алматы, то о других регионах вообще страшно подумать. В придачу к этому, в городском управлении здравоохранения обнаружили коррупционные нарушения. Если проблемой срочно не займутся, ситуация может выйти из-под контроля.
Глава государства отдельно затронул нестабильную эпидемиологическую ситуацию в Алматы. По его словам, граждане резко потеряли бдительность. Они перестали относиться к пандемии как к чему-то серьезному. Но веских оснований для этого нет. Ведь вирус продолжает активно поражать людей.
Президент призвал жителей города не быть халатными и сделать прививку от вируса. Массовая вакцинация стартовала еще в феврале. Государство считает, что граждане должны поддержать эту идею. Но пока никаких больших успехов не наблюдается. Полную вакцинацию прошло всего лишь 19 тыс человек. Это маленькая капля в большом море. Глава государства считает ,что побороть вирус поможет только коллективный иммунитет. Если каждый гражданин приложит к этому руку, то ситуация резко наладиться!
Это далеко не все актуальные новости на сегодня. Еще больше свежей информации вы сможете найти на нашем портале oqu.news. Здесь собраны самые главные новости со всего Казахстана и города Алматы. Независимый сайт гарантирует объективность информации. Наши читатели получают только проверенные новости.
Чтобы быстро ознакомиться с самой важной информацией на oqu.news, можно перейти в раздел «Срочно». Там собраны только нашумевшие и актуальные события. Мы всегда пишем коротко о главном, чтобы сэкономить ваше время!