Качественная обувка — залог крепкого здоровья!

Зачем следует использовать исключительно качественную обувь, изготовленную на украинских или итальянских заводах? Ответ на данный вопрос подтвержден научно — докторами ортопедами, занимающимися особенностями опорно-двигательного аппарата людей.

Ортопедические стельки — это необходимо

Как взрослым, также и детишкам важно использовать туфли, сапоги, ботинки или кеды в интернет-магазине обуви http://blooms.com.ua/, снабженные современной ортопедической стелькой. Она имеет изгибы стопы:

Под сводом стопы;

Спереди;

В области пятки.

Под сводом стопы находится, так называемый, супинатор. Это бугорок, возвышающийся над стелькой. Он держит стопу в безопасном, с медицинской точки зрения, положении. Супинатор обеспечивает комфорт во время ходьбы.

Для подростков супинатор — непременное требование при выборе очередной обувки. В ботинках или туфлях нету супинатора? Мамы должны отказаться от такого товара. В противном случае, свод стопы у ребенка сформируется патологически. Когда-нибудь доктор диагностирует у ребенка сколиоз, юношеский остеохондроз или артроз. И всё равно ортопед посоветует использование специальных стелек или специальных ботинок, изготовленных в специализированным магазине, дабы попытаться исправить проблему. Оттого лучше сразу покупать качественные ботинки с ортопедической стелькой, позволяющей верно формовать ступни ребёнка.

Материалы низа и верха обуви

На современных отечественных и итальянских фабриках используются исключительно инновационные материалы для создания низа и верха обувной пары. Классика обувного жанра — натуральная кожа. Это природный, абсолютно безвредный для здоровья человека материал. Натуральная кожа:

Выглядит великолепно;

Служит длительно;

Не вредит стопе как взрослого человека, так и детишек.

Еще сегодня для производства обувки применяется великолепная мембрана, умеющая дышать. Это ткань, сделанная из нескольких слоев, посередине которых располагается тоненькая мембрана с перфорацией. Мембрана выводит влагу наружу (из обуви) не пропускает воду вовнутрь, оставляя ногу сухой. Мембранная ткань применяется при изготовлении:

Кед,

Сникерсов,

Школьной сменной обуви,

Демисезонных и зимних сапог,

Многих иных видов обувки.

Качественная обувка для малышей, для женщин, для мужчин (различных возрастных категорий) всегда удобная и прекрасная. Приобретая очередную пару не придется делать выбор между эстетикой и эргономикой. Так как в современной паре обуви всегда имеются 2 данных показателя.