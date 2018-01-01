Измельчитель отходов Franke: особенности и функции устройства

Измельчители пищевых продуктов на рынке в России появились недавно, но сразу стали пользоваться повышенным спросом. Что они представляют собой, как функционируют? Диспоузер Franke устанавливается под раковину вместо сифона и подключается напрямую к системе канализации. Пользоваться данным устройством чрезвычайно просто: нажимаем на кнопку, помещаем в сливное отверстие пищевые остатки и ожидаем до тех пор, пока не услышим звук холостой работы двигателя.

Как работает прибор?

Если вы представили себе, что внутри крутятся и режут ножи, как, например, в мясорубке, то это не совсем так. Там нет острых лезвий. Прибор включает в себя две основные части: двигатель и саму дробильную камеру, где и происходит измельчение пищевых отходов. Внутри нее размещен диск из металла, на котором зафиксированы два молоточка. Двигатель раскручивает круг, молотки вертятся вокруг своей оси и пищевые остатки разбиваются о ребристую камеру. Измельченные таким образом в мелкую крошку отходы сливаются в канализацию с водой.

Как запустить в работу диспоузер?

Нет ничего проще! Качественный и удобный измельчитель отходов Franke запускается очень легко. Включаете холодную воду, нажимаете на кнопку, которую можно встроить как в саму мойку, так и в столешницу, и специальным скребком проталкиваете отходы в сливное отверстие. После того как будет слышен шум холостой работы прибора, требуется всего лишь вновь нажать на кнопку и через пять секунд закрыть водопроводный кран.

Лидер Европейского рынка по технологическим решениям для домашних и ресторанных кухонь Franke представляет диспоузеры с высокой производительностью, низким уровнем шума, прочными измельчающими элементами (детали выполнены из нержавеющей стали) и качественным антикоррозийным покрытием. Отсутствие лезвий и ножей внутри делает прибор безопасным, а наличие опции самоочищения будет приятным бонусом при заказе. Такая покупка не является прихотью, ведь прибор позволяет избежать постороннего запаха. Имея его в арсенале, вам не придется сталкиваться с засорением раковины, не нужно будет часто выносить мусор.

В устройстве продумано всё: простота использования, надежность. Даже если в диспоузер попадет посторонний предмет, например, ложка, мелкая монетка, прибор автоматически отключится. Вам останется только отключить его от сети и достать упавшие в устройство вещи.