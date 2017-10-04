Избивает муж? Не стоит это терпеть!

Если вы думаете, что эта очередная статья о том, как пережить это и простить мужа, тогда проходите мимо. Мы хотим рассказать вам, что делать с точки зрения закона, и какие методы являются наиболее действенными, чтобы отстоять свое право на неприкосновенность. Именно поэтому перейдем сразу к делу.

Как поступить, когда муж избивает вас?

Для начала расскажем, какая ответственность ждет вашего мужа за избиение. Она будет разной, зависимо от характера действий и защита по уголовным делам может добиться таких приговоров:

ограничение свободы на срок до двух лет – если избиение произошло первый раз и нанесены легкие телесные повреждения;

ограничение свободы на срок до пяти лет – если уже несколько раз было зафиксировано нанесение легких телесных повреждений;

лишение свободы сроком до десяти лет – если мужчина нанес тяжелые телесные повреждения. Наказание будет определено в зависимости от тяжести повреждений, и будет начинаться от пяти лет ограничения свободы.

Действия потерпевшей в такой ситуации

Если есть возможность, попробуйте зафиксировать действия мужа на аудио- или видеозаписи;

Не стоит бояться привлечь внимание, ваши крики помогут обратить внимание соседей или прохожих, которые в дальнейшем могут стать свидетелями в суде;

Сразу после инцидента или даже во время него (по возможности) звоните 102 и 103, чтобы вызвать полицию и скорую. При тяжелых повреждениях всегда сначала вызывайте скорую медицинскую помощь, ее сотрудники уже сами вызовут полицию;

Напишите заявление и потребуйте у полиции направление на прохождение освидетельствования (снятие побоев);

Пройдя все эти процедуры, стоит проследить, чтобы следователи быстро передали их в суд. Лучше всего, если у вас будет защита по уголовным делам, а найти квалифицированного специалиста можно даже онлайн на http://advocate-kucher.com/ugolovno-pravovaya-zashita/ ;

При официальном браке – подавайте заявление на расторжение брака и определение места жительства для себя и ребенка, также исковое заявление на раздел имущества и алименты;

Тщательно контролируйте все досудебные и судебные процессы.

Важно! Каждый раз, когда муж причиняет вам физическую боль – обращайтесь в полицию, чтобы уголовное провождение велось по каждому отдельному случаю.

И помните, не стоит бояться обратится за помощью и терпеть издевательства! Защита по уголовным делам сможет добиться, чтобы ваш муж был максимально быстро наказан.