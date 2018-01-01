Исследование: россияне будут праздновать День всех влюблённых, но будут экономить

Россияне будут праздновать День всех влюблённых, но будут экономить. Коллеги из Itportal рассказали нам, что в ходе исследования Tiendeo.ru, стало известно, что в этом году только пятьдесят процентов российских граждан будут отмечать День Святого Валентина. По словам специалистов ресурса, романтическое настроение и отношение к этому «сердечному» празднику у россиян не изменилось, тогда как в праздничных предпочтениях, а именно в подготовке сюрпризов и подарков, произошли некоторые изменения.

Развлекательные мероприятия уже не интересны россиянам, на первое место выходит романтический ужин

По словам специалистов сервиса, в этом году предпочтения россиян касательно подарков несколько изменились по сравнению с 2017 годом. В частности, сейчас самым предпочитаемым подарком является романтический ужин, о нём высказались почти сорок процентов опрошенных влюблённых, отмечая, что для них более предпочтительнее провести время в романтической обстановке со своей второй половинкой.

В Tiendeo.ru отмечают, что в 2017 году российские влюблённые были более инициативные и активные, они считали, что лучшее времяпровождение 14 февраля – какое-нибудь развлекательное мероприятие, поход в кино или театр, вечер в СПА и т.д. Такие изменения в предпочтениях россиян эксперты связали с тем, что сейчас не то время, чтобы «разбрасываться деньгами», россияне хотят экономить и выбирают более дешёвые, но не менее приятные варианты.

На втором месте главных подарков на 14 февраля – цветы, которые планируют подарить как минимум 25 процентов респондентов. Они отмечают, что без цветов не может быть праздника, особенно если речь идёт о праздновании дня влюблённых, когда в воздухе царит романтическое настроение.

Россияне по-прежнему не обходят стороной одежду, парфюмерию и косметику

Как показывает проведенное исследование, помимо романтического ужина и цветов, россияне отдают предпочтение и таким подаркам, как предметы одежды, аксессуары, парфюмерия, косметика и электроника. За эти подарки в этом году проголосовали четырнадцать процентов опрошенных, которые отмечают, что получить один из этих подарков их второй половинке будет очень приятно.

Конфеты – не являются хорошим подарком на день всех влюблённых

В ходе проведенного исследования стало известно, что конфеты – не являются хорошим подарком на День всех влюблённых. Так, только один процент респондентов выразил желание получить в качестве подарка на 14 февраля коробку конфет.