Испания: что лучше — дом или квартира?

Испания является одним из самых популярных курортов в мире. Сюда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов со всех уголков мира. И это не удивительно. Ведь солнечное Средиземноморье манит к себе ласковыми волнами, теплым солнцем, красивыми пейзажами и целебным воздухом. Чистая и прозрачная вода — это просто рай для дайверов. Здесь вы сможете с удовольствием наслаждаться красотой подводного мира.

Так же и в туристическом плане эта удивительная и солнечная страна обещает удивлять неизведанным и необычным практически на каждом углу. Здесь множество памятников, хорошо сохранившаяся старинная архитектура, можно найти крепости и остатки замков еще из дохристианских времен.

Однако, многие приезжают сюда не только для того, чтобы насладиться пейзажами и увидеть красивые здания. Испания не менее известна своей кухней, в которой смешались средиземноморский и мавританский стиль. Многие туристы приезжают сюда именно с гастрономической целью.

Недвижимость

В данное время среди приезжих большое количество не только туристов, но и тех, кто желает приобрести собственное жилье. Ведь что может быть лучше своего домика у моря или на побережье, когда по утрам так приятно наслаждаться свежим морским бризом, а по вечерам — любоваться красивыми солнечными закатами. Приобрести недвижимость в испании можно через агентство Damlex Realty по указанной ссылке.

Дома здесь славятся широким стилевым разнообразием. Это и современные строения, в которых много отделки в стиле хай-тек, хромированной мебели и яркого цвета. И старинные здания, которые насчитывают несколько веков, и окутаны множеством легенд и преданий.

Черепичные крыши, кирпичная кладка и дубовые балки, уютные столики в саду, в тени цитрусовых деревьев и олив, музыка по вечерам, доносящаяся из уютных маленьких таверн, и то спокойствие, которое может быть только в этих южных широтах, так зачаруют вас, что вам здесь захочется остаться навсегда.

Цены

Как было сказано выше — цены здесь средние и ниже средних, если судить по Европе в целом. Правительство поощряет покупку недвижимости. Ипотечные кредиты отличаются низкими процентами. Банки предоставляют займы на покупку квартир и домов, ипотеку можно брать на 25 лет. Поэтому даже граждане со средним уровнем дохода могут позволить себе приобрести помещение. Недвижимость в в регионе Коста Брава представлена по ссылке: villa à vendre sur la costa brava.

Страна очень быстро развивается, поэтому потребность в новых работниках, учителях, персонале, который работает в сфере услуг и быта, увеличивается. Многие, кто приезжает сюда поработать, решают остаться, так как их привлекает социальный пакет, хорошие условия труда и большая зарплата, а также система страхования и жизнеобеспечения. Власти создают льготы тем, кто все-таки решился вложить деньги в недвижимость.