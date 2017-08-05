Искусственное оплодотворение в Институте Генетики Репродукции и его цена

Особый метод оплодотворения, проводимый в лабораторных условиях и именуемый ЭКО, представляет собой эффективный способ борьбы с бесплодием различного генеза. В настоящее время именно искусственное оплодотворение принято считать наиболее современной и популярной вспомогательной репродуктивной технологией, которая ежегодно помогает тысячам бездетных семей во всем мире стать родителями долгожданных детей.

ЭКО приходит на помощь в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях, когда иные методики лечения бесплодия оказались неэффективными и не принесли долгожданного результата.

Медицинский центр “ИГР” – специализированное медицинское заведение, врачи которого предлагают своим пациентам искусственное оплодотворение по весьма демократичным расценкам. Наши специалисты выбирают оптимальные методы лечения бесплодия для каждого пациента с учетом основного диагноза и наличия сопутствующих проблем со здоровьем.

Что необходимо знать об искусственном оплодотворение ЭКО?

Любые виды лечения и процедуры в нашей клиники назначаются только после предварительного обследования и установления причин бесплодия с учетом возраста, и состояния здоровья будущих родителей.

В процессе лечения бесплодия с помощью искусственного оплодотворения может использоваться генетический материал самих пациентов или же донорские яйцеклетки и сперматозоиды (по показаниям).

Несмотря на то, что существует много вариаций ЭКО, суть данной вспомогательной репродуктивной технологии во всех случаях остается неизменной – оплодотворение происходит не в организме женщины, а в лабораторных условиях, в пробирке, под пристальным наблюдением и контролем специалистов.

Только после получения полноценных эмбрионов происходит их «подсаживание» в полость матки пациентки.

Искусственное оплодотворение в клинике “ИГР” представляет собой типовой набор основных этапов: от обследования обоих партнеров до момента зачатия и сопровождения беременности.

Чтобы повысить успех ЭКО и результативность лечения, чаще всего проводится одновременное оплодотворение нескольких яйцеклеток. Если беременность наступила, то дальнейшее ее развитие проходит точно таким же образом, как и при естественном зачатии.

Успех лечения бесплодия с помощью ЭКО зависит не только от слаженной работы специалистов нашей клиники, а также от возраста женщины, общего состояния здоровья, качества генетического материала, соблюдения предписаний и рекомендаций лечащего врача и т.д.

Если вы решили, что хотите родить здорового малыша, но врач поставил неутешительный диагноз «бесплодие» – не спешите мириться с этой жизненной несправедливостью. Обратитесь за квалифицированной помощью в медицинский центр ИГР, и наши специалисты вам помогут в решении столь деликатной проблемы, как бесплодие.

Почему искусственое оплодотворение ЭКО необходимо делать именно в мед центре “ИГР”?

Искусственное оплодотворение от репродуктологов www.igr.com.ua – это реальный шанс стать родителями долгожданного ребенка без каких-либо рисков для здоровья.

Преимущества ЭКО в “ИГР”: