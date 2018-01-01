26 Июнь

Интернет аптека – покупайте выгодно!

Вы заболели? Нуждаетесь в качественных препаратах, но ограничены в бюджете? Решение есть! В сети аптек “Будем Здоровы Вместе” можно купить необходимые лекарства без наценок.

Огромный выборУ нас вы найдете все от болезней желудочно-кишечного тракта, кровеносной, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Полный спектр групп противомикробных, дерматологических и гормональных препаратов. Иммуномодулирующие, противоопухолевые и множество других средств.

Почему у нас дешевле? 

Мы сотрудничаем с фармкомпаниями напрямую, без посредников. Продукция доставляется сразу в отделения аптек, поэтому в стоимость лекарств не включается плата за хранение на складе. Приобретение лекарств без наценок – выгодная экономия.

Всегда в наличии

Если по какой-то причине в ближайшем к Вам отделении аптеки нашей сети не окажется нужного препарата, не надо бегать в поисках по всему городу. В течении дня мы доставим его в указанную Вами аптеку “Будем Здоровы Вместе”. Действует услуга – бронирование лекарств по рецепту. В одном отделении Вам соберут полный пакет лекарств прописанных врачом.

Онлайн заказ 

Хотите сэкономить время или ознакомится подробно с составом и назначением лекарств, а может просто почитать полезную информацию о болезнях, их симптомах и методах лечения? Тогда к Вашим услугам интернет аптека bzv.com.ua. В любое время Вы сможете быстро найти (воспользовавшись системой поиска по симптоматике и названию) и купить нужный медпрепарат. Удобный сервис – быстрое получение заказа.

Доставка 

Мы всегда находимся в шаговой доступности от Вас, но если до ближайшего отделения нет возможности доехать или дойти, то сервис доставки к Вашим услугам! При заказе на сайте http://bzv.com.ua или по телефону просто укажите способ получения по адресу. В пределах города доставляем на автомобилях нашей сети. В наших аптеках Вы всегда найдете все необходимое для эффективной борьбы с болезнью!

 

Cеть аптек представлена в таких городах как Киев, Одесса, Николаев, Херсон, а с недавнего времени вышли на рынок Харькова, а также в этих и других областях Украины.

 

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