Имплантация зубов по лучшим ценам в Харькове

Даже идеальное соблюдение гигиены ротовой полости, регулярное посещение стоматолога и выбор безопасных для зубов продуктов не являются стопроцентной гарантии, что зубы сохраняются здоровыми и их не придется удалять. Травмы, воспалительные процессы, сопутствующие патологии могут привести к потере зуба даже в молодом возрасте. В таких ситуациях, независимо от возраста пациента, важно как можно раньше устранить дефект, установив на его место имплант зуба.

Качественно и безболезненно

Имплантация зубов, цены в Харькове на которую достаточно высокие, признана наиболее эффективным методом восстановления зубов во всем мире. Установив имплант зуба в Харькове в кабинете стоматологической имплантологии, пациент избавиться от дискомфорта, сможет вернуться к привычному образу жизни и питаться любимой едой без ограничений и риска повреждения протеза. В клинике предлагают все виды протезирования, в том числе и сложную имплантацию передних зубов, когда важно не только обеспечить полноценное функционирование зубов, но и сделать их красивыми и максимально естественными.

Также в клинике проводят имплантацию зубов под ключъ, когда за один день удается не только установить штифты, но и поставить на них коронку или мост, полность вернув утраченые функции.

Импланты обладают существенными преимуществами в отличие от других методов восстановления зубного ряда:

минимум противопоказаний;

соседние зубы не травмируются, так как их не нужно спиливать и предварительно обрабатывать;

длительный срок службы протезов;

красивая улыбка — импланты внешне не отличаются от своих здоровых зубов;

оперативность — за один день можно полность восстанвоить утраченый ряд;

минимум противопоказаний и рисков.

Имплантация зубов Харьков проводится профессиональным стоматологом с многолетним опытом работы, который применяет самые современные и инновационные методики лечения. Все применяемые конструкции являются продукцией ведущих производителей, которые используют только высококачественные, биосовместимые материалы.

Особенности клиники

Кабинет стоматологической имплантологии — клиника, в которой помогут не только вернуть вкус жизни, но и поддерживать здоровье остальных зубов, предотвратить их потерю с помощью своевременно оказанного лечения, сделать улыбку ярче и эффектней с помощью профессионального отбеливания.

Перед тем, как приступить к лечению, хирург стоматолог обязательно проводит ряд диагностических процедур, после чего предлагает пациенту оптимальные варианты лечения.

Пациенты выбирают клинику за множество ее плюсов:

лечение без боли;

все виды стоматологических услуг;

квалифицированный персонал;

индивидуальный подход;

современное профессиональное оборудование;

доступные цены;

гарантия качества.

В учреждении используются препараты последнего поколения, обеспечивающие полное обезболивание и минимум дискомфорта. После лечения у пациента не остается страхов, а из клиники каждый вынесет только положительные эмоции.