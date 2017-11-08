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Идеальные пуховики: правила выбора

8 Ноябрь 2017
Категория: Популярное

Советы по выбору и покупке пуховиков Адидас

Для многих лучшим решением в зимний период времени является пуховик — универсальная верхняя одежда, куртка, способная согреть в самую сильную стужу. Чтобы выбрать отличное изделие, необходимо определиться с качеством материала и количеством используемого пуха. Следует помнить, что если утеплитель куртки является пуховым на все сто процентов, то такое изделие будет стоить довольно дорого. Женский пуховик Adidas купить в Украине можно по указанной ссылке. В наличии большой ассортимент по весьма доступным ценам.

Чаще пуховики наполняют не только пухом, но и пером. Такие вещи согревают так же хорошо, однако стоят при этом дешевле.Выбирая изделие с пухом в качестве утеплителя, необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность вещи. Там не должно быть ни одной вылезшей пушинки или перышка. Кроме того, внутренняя сторона пуховика должна быть прострочена (строчка удерживает пух и не дает ему сваливаться вниз). Правильная куртка должна быть легкой и после сжатия быстро возвращаться в прежнюю форму. Кстати, настоящий пуховик может без труда поместиться в обыкновенный пакет. Правильная зимняя одежда непременно должна закрывать поясницу.

Не стоит думать, что удлиненный пуховичок превратит владельца куртки в шар — современные качественные изделия не создает эффекта шароподобности. Несмотря на то, что изделие на пуху позволяет чувствовать себя максимально комфортно, подобная одежда является спортивной и подходит не каждому. Кроме того, подобные вещи хорошо сочетаются только с одеждой того же стиля и совершенно не смотрятся в сочетании с классическими вещами или, например, торжественными нарядами. Правильная куртка обычно выполнена из натуральной материи, которая способна «дышать». Следует отдавать предпочтение тем изделиям, которые покрыты специальным водоотталкивающим покрытием, которое является совершенной защитой от дождя и снега. При выборе пуховичка особенное внимание следует уделять фурнитуре. Молнии, кнопки, застежки должны быть качественными. Надежно пришитая фурнитура означает отсутствие каких бы то ни было проблем. В такой куртке можно чувствовать себя уверенно. Необходимо обратить внимание на плечевой пояс. Верхняя часть куртки не должна сползать назад. Если это происходит, то от изделия лучше отказаться (нарушенный баланс впоследствии непременно даст о себе знать). Изделия на пуху (как и дубленки, например, или шубы) приобретаются не на один сезон и поэтому должны отвечать всем существующим требованиям.

Прежде всего, в пуховиках должно быть комфортно. Резинки на рукавах должны быть ни слабыми и не слишком стягивающими, молнии — скользить «как по маслу», застежки — надежно фиксироваться с первого раза. Кстати, ведущие производители, предлагающие самые лучшие вещи, предпочитают совершенную во всех смыслах фурнитуру — не только качественную, но и удобную в использовании (кнопки на качественных куртках можно легко застегивать даже будучи в варежках). Перед тем как купить куртку на пуху, следует внимательно изучить информацию на ярлыке. Указанные на ярлыке параметры помогут выбрать правильную модель, которая будет идеально выглядеть.


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