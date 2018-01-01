Идеальное женское белье. Раскрываем секреты

Идеальное женское белье – как удачная прическа, не только позволяет отлично выглядеть, но и вселяет чувство уверенности в себе. Женщины, которые по – настоящему любят себя, обычно обожают выбирать белье. Красивые, дорогие комплекты – дань их привлекательности, сексуальности, стилю. Обязательно уделяйте внимание выбору белья, и пусть одной вам известно, что под скромным офисным костюмом у вас роскошный комплект. Осознание этого добавит особого блеска глазам и не останется незамеченным.

Разумеется, выбор женского белья, который можно найти по ссылке: NIGHTLOOK, зависит от ситуации, в которой вы планируете носить тот или иной комплект. Но есть ряд общих рекомендаций по выбору любого комплекта белья:

– Выбирая белье на каждый день, отдавайте предпочтение натуральным тканям, идеален в этом отношении хлопок, он позволяет вашей коже дышать, а женские трусики из хлопка – самые приятные и удобные. Особое значение свойство хлопка приобретает, если ваша кожа склонна к раздражениям и воспалениям. Кстати, по ссылке https://nightlook.com.ua/category/igrovoj-kostyum-snegurochki можно найти оригинальный игровой костюм Снегурочки.

– Ваш размер. Именно тот, который носите на момент покупки. Никогда не покупайте белье с расчетом на то, что похудеете или поправитесь. Белье неподходящего размера будет выпирать, пережимать тело, образуя некрасивые «валики» и испортит впечатление даже от самого красивого наряда.

– выбрасывайте белье, отслужившее свой срок. Не нужно хранить растянутые бюстгальтеры и потерявшие форму трусики «на всякий случай». Случайно наденете, забудете и попадете в неловкую ситуацию.

– ухаживайте за своими любимыми комплектами белья правильно, стирайте только вручную, и никогда не сушите на батарее и, тем более, в стиральной машине.

Выбор женского белья во многом определяют не только ваши личные пристрастия, но и размер и форма груди.

Если природа одарила вас большой, красивой грудью, выбирайте белье с широкими бретелями, чтобы тяжесть распределялась равномерно. Желательно, чтобы спинка бюстгальтера тоже была широкой. Это очень важно, прежде всего, для здоровья, ведь из-за неправильно подобранного бюстгальтера могут появиться боли в плечах и спине. Внимательно следите за тем, чтобы косточки от бюстгальтера не сжимали грудь, это может привести к мастопатии или травмам. Берегите свою красоту!

Вам повезло и вы счастливая обладательница небольшой, крепкой груди? Вас можно поздравить, такая грудь, при правильном уходе, сохраняет свою форму очень долго. Кроме того, вы легко можете подобрать любое белье на свой вкус. Однако, если вы хотите зрительно увеличить грудь с помощью бюстгальтера, выбирайте модель, которая приподнимает грудь, но не сдавливает ее с боков.

С особенной тщательностью нужно подбирать белье, если вы беременны. В этом случае вам необходимы бюстгальтеры, из впитывающих материалов, например хлопка. Размер должен регулироваться, а бретели быть широкими и из мягкой ткани.