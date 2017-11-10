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Главные преимущества термобелья

10 Ноябрь 2017
Категория: Популярное

Любите зимние виды спорта? Значит, наверняка слышали о термобелье. Оно имеет специальный крой, благодаря которому плотно прилегает к телу и практически не растягивается. Настоящее высококачественное термобелье предназначено для занятий спортом, поэтому не только хорошо греет, но и обладает свойством отводить влагу. Пот не накапливается в ткани, поэтому риск подхватить простуду, разгорячившись на лыжной трассе, снижается. В идеале термобелье должно покрывать всю поверхность тела: в комплект мужского белья входит плотно прилегающая фуфайка, длинные кальсоны и – непременно носки. Женский комплект выглядит так же, только под фуфайку рекомендуется надевать эластичную майку, поддерживающую грудь вместо бюстгальтера. Обычный лифчик под термобелье не рекомендуется. Используя термобелье вам не потребуется много слоев одежды, которая делает вас неповоротливым. Разные виды функционального белья относятся к различным температурным режимам, но стоит обратить внимание и на вид нагрузки, который вы планируете. Это также учитывают производители. Если вы хотите универсальный тип одежды, то современные технологии позволяют и такой вариант. В зависимости от вида нагрузки изменяется температурный режим. Но это достаточно дорогое белье.

Выбираем термобелье

Термобелье отличается не только кроем, но и материалами, из которых его шьют. Это высокотехнологичные ткани, которые содержат как синтетические волокна, так и натуральные. Высококачественная синтетика обеспечивает гигроскопичность, при этом тело не оказывается в условиях «парникового эффекта»: влага свободно испаряется с поверхности кожи, а если в результате нагрузок потоотделение усиливается, пот не остается в волокнах. Самые теплые зимние модели делают двухслойными, причем нижний слой – это синтетика, обеспечивающая отвод влаги, а верхний – натуральное волокно, удерживающее тепло. Ткань дополнительно обрабатывают антибактериальным составом, который предотвращает появление неприятного запаха. В термобелье, которое можно купить на сайте Alp  вы можете не только заниматься спортом – вам не страшны многодневные зимние походы на лыжах и ночевки на природе зимой. Летом термобелье также может пригодиться. Более легкие летние модели – термомайки и термошорты – обеспечивают комфортную ночевку на природе, сохраняет кожу тела сухой при езде на велосипеде или беге.

Планируя выезд на природу или отпуск в горах подумайте о функциональной одежде. Хотите покататься на лыжах за городом или пойти в поход по горным тропинкам Крыма – непременно обзаводитесь несколькими комплектами функционального белья. Оно поможет вам наслаждаться природой, не думая о промокших носках и пронизывающем ветре. А купить термобелье, при таком большом количестве предложений, нет составит труда и сделать это можно в любом интернет-магазине.

По материалам сайта alp.com.ua.


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