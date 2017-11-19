Гладкая кожа вашего тела

Красота женщины – это не только ухоженное лицо и подтянутая фигура. Это еще и гладкая ровная кожа тела, без пористой целлюлитной корки. Как же этого достичь?

Во-первых, раз-два в неделю полезно делать пилинг тела – энергично растирать кожу специальными средствами против целлюлита или же самостоятельно сделанным скрабом из кофейной гущи. Массаж делается энергичными круговыми движениями около 5 минут.

Еще для борьбы с целлюлитом неплохо бы приобрести полезную привычку растирать проблемные зоны тела (ягодицы, бедра) во время принятия душа или ванны специальной массажной рукавицей. Растирать нужно энергично не менее 5 минут. После водной процедуры натереть тело той же массажной рукавицей, смоченной водным раствором (1:1) яблочного уксуса. Это значительно улучшает кровообращение проблемных участков и способствует обновлению клеток кожи. При чувствительной коже завершать такую процедуру следует успокаивающим лосьоном или кремом.

Хорошим действием на кожу обладают ванны с несколькими каплями масел цитрусовых, а также – морской солью, которая улучшает тонус кожи, очищает поры и способствует естественному пилингу. Делая такие ванны пару раз в неделю, вы обеспечите чистоту кожи и ее сияние.

Есть и еще одно неплохое средство по борьбе с целлюлитом – крем, обладающий подтягивающим эффектом. Он наносится на свежую кожу после ванны или душа и способствует стройности и красоте вашего тела.