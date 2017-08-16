Гель для наращивания ногтей. Без салона своими руками

Красивые, длинные и крепкие – именно такими хотела бы видеть свои ногти любая женщина. А как было бы хорошо, если бы маникюр не страдал от домашних хлопот – уборки, готовки, мытья посуды. Ведь ухоженные руки – визитная карточка любой дамы, но тратить на маникюр слишком много времени может позволить себе далеко не каждая женщина. К счастью, выход есть – гель для наращивания поможет забыть о проблемах с ногтями как минимум на месяц.

Почему именно гель?

Обычно при словах «наращивание ногтей» на ум приходит мысль о старом добром акриле, с которого все начиналось… Зачем придумывать что-то другое? Но все же у этих материалов есть существенные отличия, и вот несколько из них:

– гель, в отличие от акрила, не имеет неприятного запаха;

– несмотря на то, что гель не способен пропускать кислород, ноготь не страдает от нагрузки, его рост не замедляется и качество остается таким же, как до наращивания. Благодаря этому гелевые ногти держатся до четырех месяцев — естественно, при регулярной коррекции. Кстати, найти гель лак шеллак в Украине можно по указанной ссылке;

– застывание геля происходит только под действием специальной ультрафиолетовой лампы, а это дает дополнительное время для формирования ногтя без опасений, что материал быстро застынет, что очень удобно для наращивания в домашних условиях;

– ногти, наращенные гелем, имеют естественный вид даже без покрытия лаком, а их глянцевый блеск создает впечатление, что обладательница ноготков только что посетила маникюрный кабинет;

– ногти из геля отличаются большей эластичностью, чем акриловые, что существенно снижает риск травмирования собственного ногтя;

– гель для наращивания прозрачен, а это дает возможность применять самые смелые дизайнерские фантазии, выполняя украшение ногтя под слоем материала;

– гель можно использовать для очень тонких, слабых и ломких ногтей – при нанесении он заполняет все неровности и небольшие трещинки, укрепляя собственный ноготь;

– ультрафиолет, с помощью которого застывает гель, прекрасно обеззараживает поверхность ногтя.

Дизайнерские возможности при наращивании гелем

Современный рынок предлагает вниманию мастеров и любителей наращивания в домашних условиях широчайшую цветовую гамму гели для наращивания, которые сами по себе уже являются украшением рук – яркие, блестящие, прозрачные цвета подарят желанный образ – от естественного розового до кроваво-красного, от белого до фиолетового. Современный гель лак для ногтей можно купить по ссылке: http://bone.ua/kodi.html.

Гель прекрасно подходит для так называемого «аквариумного» дизайна, когда под слоем геля выкладывается любой рисунок, стразы, сухоцвет, или выполняется лепка из акриловой пудры. Эффект от такого маникюра невероятен – руки его обладательницы неизменно притягивают взгляд.

При желании можно покрыть гелевые ногти лаком, нанести рисунок или наклеить элементы декора – украшения будут держаться очень долго.

Как сохранить гелевые ногти максимально долго?

Беречь руки во время выполнения работы по дому – использовать резиновые перчатки и не допускать слишком высоких нагрузок на ногти.

Осторожно обращаться с огнем – гелевые ногти легко загораются и начинают плавиться.

Во время сильных холодов обязательно одевать перчатки, поскольку ногти из геля весьма чувствительны к низкой температуре.

Ни в коем случае не использовать для опиливания металлическую пилку.

Неудобства гелевого наращивания

Из-за необходимости просушки геля под УФ лампой процедура моделирования ногтей с помощью геля для наращивания длится 2,5 – 3 часа.

При повреждении гелевого ногтя, его нужно полностью спилить и нарастить новый.

Ногти из геля немного толще, чем акриловые, но со временем можно научиться делать ногти, почти неотличимые от натуральных.

Однако все эти маленькие недостатки гелевого наращивания с лихвой окупятся замечательным настроением, которое будет неизменным при каждом взгляде на свои ухоженные ручки.