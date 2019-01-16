Гейзерная кофеварка: плюсы и минусы

Настоящие гурманы кофейных напитков могут приготовить в кофе в любой посуде, однако вкус будет значительно отличаться. Каждый предпочитает свой способ приготовления: в турках, в кофемашинах или же просто заливают кипяток в растворимый порошок. Есть также такое приспособление, как гейзерная кофеварка, в нижнюю часть которой наливается вода, а сверху засыпают молотый кофе. Магазин МОЯ Посуда предлагает широкий выбор кухонной посуды, где представлены также и лучшие гейзерные кофеварки от известных брендов. Такие приспособления бывают двух типов — работающие от электричества и от газа, которые можно также поставить на костер, отдыхая на природе. Купить гейзерную кофеварку подходящего типа можно, перейдя в интернет-магазин МОЯ Посуда по следующей ссылке: https://moya-posuda.com.ua/catalog/chajniki-gejzery/

Устройство кофеварки

В процессе нагревания вода начинает подниматься, после чего пар проходит сквозь кофе с повышенным давлением, получая на выходе готовый напиток. Нижняя часть приспособления изготавливается из алюминия или нержавеющей стали, а верхняя может быть стеклянной, пластиковой или металлической. Изделие может быть оснащено звуковым сигналом,указывающим на готовность кофе, а световой индикатор показывает включение или выключение кофеварки. Также может быть таймер, указывающий на остаток времени до полного приготовления, кнопка автовыключения и другие функции, оптимизирующие процесс приготовления крепкого ароматного напитка.

Преимущества

Вкус кофе из гейзерной кофеварки гораздо приятнее, чем в турках.

В процессе приготовления крепкого, ароматного и насыщенного напитка, нет необходимости стоять возле кофеварки, и следить чтобы содержимое не сбежало на поверхность плиты. Прибор сам оповещает по завершении приготовления кофе.

Готовый кофейный напиток не содержит гущи, а конструкция изделия устроена таким образом, что жидкость из фильтра насыщает содержимое, не проникая в верхний резервуар, поэтому не будет осадка.

В кофе можно добавлять специи по своему вкусу.

Кофеварка гейзерная имеет доступную стоимость, не занимает много места на кухонном пространстве, и может быть использована также для заваривания чая и всевозможных лекарственных трав.

Недостатки

Приспособление рассчитывается на определенный объем жидкости. К примеру, если прибор рассчитан на 3 чашки, то за один раз столько и приготовится — не больше и не меньше, а готовый кофе не имеет пенку.

Перед приготовлением напитка кофе должно быть измельчено, и желательно с крупным помолом, чтобы не допустить забивание фильтра. Поэтому помол необходимо выбирать достаточно тщательно или измельчать зёрна вручную.

Мыть гейзерную кофеварку проблематично, поскольку она имеет сложное строение, к тому же после выключения прибора, он всё же остается горячим, поэтому нужно быть осторожно, чтобы не допустить ожогов о металлическую его часть.

При выборе кофеварки следует учесть ее мощность, от которой будет зависеть скорость приготовления напитка, объём. Также стоит обратить внимание на ручки и крышку, которые в идеале должны быть из термостойкого материала.