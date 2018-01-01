Где поесть отдыхающим в Судаке?

Судак – это популярный город-курорт в Крыму. Сюда приезжают люди из разных стран. Всем им нужно где-то поселиться. Тот, кто не хочет искать жилье на месте, заранее бронирует номер в отеле. К примеру, легко и просто можно сделать это на сайте https://planetofhotels.com/krym/sudak. Когда люди определяются с жильем, они ищут варианты развлечений, а также рассматривают хорошие заведения, в которых можно вкусно покушать. О последних мы расскажем в статье далее.

Домашняя еда

Есть в Судаке заведение общественного питания, которое называется «Столовая по-домашнему». Оно пользуется популярностью у туристов. Находится по адресу: улица Ленина, 56. Заведение представляет собой традиционную столовую с самообслуживанием. То есть посетителю нужно самому, взяв поднос, выбрать на раздатчике еду, напитки. Оплата производится на кассе. Большой выбор вкусных блюд привлекает любителей домашней кухни. В столовой всегда есть аппетитная и свежая выпечка.

Бар «БарБургер»

В центре города находится заведение. Адрес кафе: улица Ленина, 72. В заведении можно покушать картошку фри, бургер или стейки. Для детей в кафе есть специальные маленькие бургеры. Несомненным преимуществом заведения является то, что блюда тут приготовлены вкусно и из качественных продуктов. Большой выбор пива порадует любителей пенного напитка. Интерьер кафе выполнен в стиле американского паба. Персонал заведения одет в стильную униформу.

«Ho.Re.Ca.»

Эта столовая ресторанного типа расположена по адресу: улица Адмиральская, 1. В заведение стоит приходить с детьми. Тут есть игровая комната с воспитателем и детская площадка. Интерьер в столовой приятный, а в меню представлен достаточно обширный ассортимент блюд.

«Абажур»

Это небольшое и уютное кафе находится по адресу: улица Ленина, 33. В меню представлены различные блюда европейской и японской кухонь по демократичным ценам. Часто действуют различные акционные предложения на роллы. Персонал кафе вежливый. По территории расставлены мягкие диванчики.

Романтическое заведение «Бригантина»

Кафе расположено по адресу: улица Набережная, 10. Примечательно то, что заведение находится на воде. Это и является одним из преимуществ кафе. Здесь посетители, которые хотят покушать в заведении, не только наслаждаются вкусной едой, но и панорамными видами на горы, море, Новый Свет. Интерьер кафе выполнен в стиле французского прованса. В «Бригантине» красивая подача блюд и отменный сервис. Теплые пледы выдаются по требованию гостей.