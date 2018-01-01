Где купить норковую шубу?

В России считается, что женский гардероб не полон, если в нём отсутствует шуба и это вновь означает, что необходимо купить шубу! Но где? Подсказка, даже российские звёзды покупают самые стильные и качественные шубы в Италии. Но в России итальянские шубы многим мужчинам не по карману, поскольку стоят достаточно дорого, к тому же часто бывает необходим перекрой шубы — а наши мужчины редко угадывают с фасончиком. Вывод – нужно ехать самим и прямиком в Италию, поскольку покупать итальянскую шубу, выгоднее в самой Италии у производителя, а самое интересное, что точно такая же шуба в России будет стоить на 2000 евро дороже. Боитесь ехать? Не стоит, сегодня мы попробуем подробно обо всём рассказать! А еще можно найти недорогие НОРКОВЫЕ ШУБЫ С КАПЮШОНОМ в Казахстане по указанной ссылке.

Итак, начнём с того момента, когда вы уже в Италии. Шубу обычно можно найти в специализированных бутиках, на меховых фабриках или в небольших шоу-румах меховых изделий.

Шуба из бутика

Шуба, которая продаётся в бутике, стоят достаточно дорого и её можно отнести к классу «люкс» или «премиум». Бутики различаются между собой, одни специализируются на пошиве шуб другие, только продают готовые меховые изделия. Вторые, например, «Prada» или «Roberto Cavalli» продают шубы как имиджевый элемент и по высокой цене. Первые, например, «Simonetta Ravizza» или «Nijole», предлагают отличный ассортимент, однако цены там всё ещё высокие. Норковая шубка там будет стоить порядка 5-20 тысяч евро. Подобных бутиков «пруд пруди» на центральных улицах крупных городов Италии и рассчитаны они в основном на ленивых туристов.

Норковые шубы самой известной марки, специализирующейся на изготовлении шуб люксового класса, является фирма «Fendi». Шубы из норки этого бренда стоят от 10 тысяч евро, соболиные шубы от 20 тысяч евро. Безусловно, и мех, и дизайн этих шуб считается лучшим в мире. Главная меховая фабрика и шоу-рум этого бренда находится в Риме. Но шубы этого бренда можно купить и в Милане – ищите официальные бутики этой марки. Также можно найти качественные норковые шубы на сайте armadafurs.kz.

Шуба с фабрики

Если вы не поклонница брендов, а предпочитаете качество и дизайн, то тогда вам лучше всего отправляться на меховые фабрики и в их выставочные комнаты. Из самых больших меховых итальянских фабрик известны «Braschi» в городе Сан-Марино, «UniFur» там же, «Mala Mati Marconi» в Болони, «Rindi» во Флоренции, «Annabella-Simonetta Ravizza» в Милане. Эти меховые фабрики по ценовой категории располагаются в следующем порядке: выше среднего сегмента это «Braschi» и «Annabella-Simonetta Ravizza», а так же «Rindi», к среднему сегменту относятся «Mala Mati Marconi» и «UniFur, Valerio Braschi». Такие фабрики имеют свои шоу-румы, где можно купить свою собственную, выбрав её из огромного количества представленных шуб. Как правило, в ассортимент имеется по 2 тысячи изделий, в невероятно широкой размерной линейке.