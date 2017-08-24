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Гардероб современного мужчины

24 Август 2017
Категория: Популярное

Одежда должна обязательно соответствовать месту, характеру события и времени, а не наоборот. Выбрать деловой костюм на переговоры либо другое мероприятие не так сложно, как кажется.

Например, в качестве «базового варианта» рекомендуется купить костюм на каждый день («casual») неяркого цвета в мелкую полоску либо клетку, а также более строгий темно-серый, черный или темно-синий костюм. Поскольку он идеально подходит для посещения различных торжественных либо праздничных приемов.

В холодное время года рекомендуем остановиться на стильном зимнем пальто от бренда “Тон”, которое можно найти и выбрать по ссылке: https://sunshouse.com.ua/blog/category/zimnie-palto. В наличии огромное количество роскошных моделей за вполне адекватные деньги.

Важно эти два костюма правильно подобрать по цвету так, чтобы потом надевать и комбинировать один с другим. Помимо этого желательно дополнить гардероб комбинированным спортивным костюмом на каждый день, состоящим из пиджака и брюк, отличающихся по рисунку, цвету и одновременно дополняющих друг друга, чтобы в нем смело ходить на работу. К полосатому или клетчатому пиджаку обычно подбираются однотонные брюки, а к однотонному наоборот – брюки в полоску либо в клетку.

Причина полюбить спортивный стиль

Тем мужчинам, кому нравится спортивный стиль, везет больше. Почему? Дело в том, что наряду с цветными либо белыми сорочками они носят тонкие вязаные или спортивные рубашки. Сегодня для теплого времени года обязательным элементом мужского гардероба является костюм из искусственного волокна или легкий костюм, сшитый из ситца. Материал такого костюма зависит от наличия спортивных рубашек, ботинок и пуловеров, сочетаемых с костюмом. Например, отдается предпочтение ткани с рисунком, одноцветной либо темных и светлых тонов.

Как покупать брюки

При покупке самое главное следить за тем, чтобы брюки подходили почти ко всем купленным сорочкам, пальто и пиджакам. Если брюки поплиновые, то к ним рекомендуются спортивные рубашки, а если вельветовые — шерстяные вещи из грубой вязки.

Как выбрать цвет галстука

Цвета галстуков желательны серо-жемчужные, темно-бордовые, сине-красные, иными словами сближенные и насыщенные. Главное, чтобы доминировал цвет ткани костюма. Также рекомендуется сделать выбор в пользу графического рисунка галстука, поскольку такая цветовая гамма настраивает собеседников на нужный лад, не отвлекает и не раздражает их. Галстуки подчеркивают внешность мужчины и его уважение к окружающим.

Как подобрать цвет обуви

Со строгим костюмом, как правило, надеваются полуботинки темно-коричневые или черные. К костюму любого цвета подходит черная обувь и поэтому ей рекомендуется отдавать предпочтение. Однако к светлому костюму лучше всего надевать светлую обувь, а лакированные ботинки — к фраку или смокингу.

Цвет носков не должен отличаться от цвета выбранного костюма на мероприятие, он должен быть темнее, чем цвет костюма, но немного светлее цвета обуви.

Каждый мужчина с помощью одежды сможет подчеркнуть свою индивидуальность, если научится одеваться не в дешевые вещи низкого качества, а, наоборот, в дорогие. Даже несколько дорогих вещей позволяют производить приятное впечатление, выглядеть аккуратно и опрятно на официальных мероприятиях.


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