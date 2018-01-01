Фрезеры для маникюра: особенности и правила работы

Фрезер для маникюра – инструмент, который предназначается для проведения аппаратной процедуры и способствует значительно экономии времени мастера и клиента, что так важно в наше время. Все работы проводятся посредством специальных фрез, которые особенно актуальны для мастеров, которые занимаются дизайном ногтей. В это время пользователю достаточно просто купить фрезер для маникюра в Киеве , что вы всегда можете реализовать у нас в интернет-магазине, где вам на выбор будет представлен широкий ассортимент инструмента различной конфигурации. Подобное решение идеально для клиентов, которые имеют слишком тонкие кутикулы или для тех людей, кто по каким-то причинам просто боятся делать маникюр ножницами.

Тонкости выбора фрезеров для маникюра

Естественно, сегодня аппараты для маникюра представлены в широком ассортименте, что заставляет мастера максимально обдумано подходит к покупке идеального аппарата с целью работы. Но ведь сложно сделать правильный выбор, оценить технические особенности инструмента, если не являешься профессионалом в этом деле. Как показывает практика, выбрать качественный фрезер вы можете в том случае, если будут учитывать такие параметры:

скорость вращения;

мощность двигателя;

возможность плавной регулировки;

наличие реверса;

простота и надежность механизма;

отсутствие вибраций;

эргономичный дизайн;

вес рабочей ручки.

Обращая внимание на все эти факторы, вы сможете подобрать оптимальное решение индивидуально для себя.

Ключевые правила работы

Насадка должна именно шлифовать без дополнительного нажима, двигаясь плавно по поверхности, которая обрабатывается – не нужно ни на секунду останавливаться в одном месте.

Направление вращения насадки всегда противоположно направлению движения вашей руки – такой инструмент не будет проскальзывать.

Вид насадки напрямую зависит от того, какая конкретно операция будет выполняться: обработка ногтей или валиков, обработка кутикулы, размер обрабатываемой поверхности – чем больше поверхность, тем больший будет диаметр насадки.

Скорость вращения насадки напрямую зависит от того, из какого материала выполнена и какие размеры.

После процедуры обязательно использовать обычный смягчающий крем, который сделает руки еще более нежными и мягкими, а ногти здоровыми и прочными.

Это ключевые правила работы с фрезером. В это время мы позаботились о том, чтобы вы смогли купить инструмент для аппаратного маникюра и педикюра на максимально выгодных условиях, просто позвоните к нам или оставьте заявку на сайте.