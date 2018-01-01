Фрезеры для маникюра: особенности и правила работы

Фрезер для маникюра – инструмент, который предназначается для проведения аппаратной процедуры и способствует значительно экономии времени мастера и клиента, что так важно в наше время. Все работы проводятся посредством специальных фрез, которые особенно актуальны для мастеров, которые занимаются дизайном ногтей. В это время пользователю достаточно просто купить фрезер для маникюра в Киеве, что вы всегда можете реализовать у нас в интернет-магазине, где вам на выбор будет представлен широкий ассортимент инструмента различной конфигурации. Подобное решение идеально для клиентов, которые имеют слишком тонкие кутикулы или для тех людей, кто по каким-то причинам просто боятся делать маникюр ножницами.
Тонкости выбора фрезеров для маникюра
Естественно, сегодня аппараты для маникюра представлены в широком ассортименте, что заставляет мастера максимально обдумано подходит к покупке идеального аппарата с целью работы. Но ведь сложно сделать правильный выбор, оценить технические особенности инструмента, если не являешься профессионалом в этом деле. Как показывает практика, выбрать качественный фрезер вы можете в том случае, если будут учитывать такие параметры:
- скорость вращения;
- мощность двигателя;
- возможность плавной регулировки;
- наличие реверса;
- простота и надежность механизма;
- отсутствие вибраций;
- эргономичный дизайн;
- вес рабочей ручки.
Обращая внимание на все эти факторы, вы сможете подобрать оптимальное решение индивидуально для себя.
Ключевые правила работы
- Насадка должна именно шлифовать без дополнительного нажима, двигаясь плавно по поверхности, которая обрабатывается – не нужно ни на секунду останавливаться в одном месте.
- Направление вращения насадки всегда противоположно направлению движения вашей руки – такой инструмент не будет проскальзывать.
- Вид насадки напрямую зависит от того, какая конкретно операция будет выполняться: обработка ногтей или валиков, обработка кутикулы, размер обрабатываемой поверхности – чем больше поверхность, тем больший будет диаметр насадки.
- Скорость вращения насадки напрямую зависит от того, из какого материала выполнена и какие размеры.
- После процедуры обязательно использовать обычный смягчающий крем, который сделает руки еще более нежными и мягкими, а ногти здоровыми и прочными.
Это ключевые правила работы с фрезером. В это время мы позаботились о том, чтобы вы смогли купить инструмент для аппаратного маникюра и педикюра на максимально выгодных условиях, просто позвоните к нам или оставьте заявку на сайте.