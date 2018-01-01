20 Май

Фрезеры для маникюра: особенности и правила работы

Фрезер для маникюра – инструмент, который предназначается для проведения аппаратной процедуры и способствует значительно экономии времени мастера и клиента, что так важно в наше время. Все работы проводятся посредством специальных фрез, которые особенно актуальны для мастеров, которые занимаются дизайном ногтей. В это время пользователю достаточно просто купить фрезер для маникюра в Киеве, что вы всегда можете реализовать у нас в интернет-магазине, где вам на выбор будет представлен широкий ассортимент инструмента различной конфигурации. Подобное решение идеально для клиентов, которые имеют слишком тонкие кутикулы или для тех людей, кто по каким-то причинам просто боятся делать маникюр ножницами.

Тонкости выбора фрезеров для маникюра

Естественно, сегодня аппараты для маникюра представлены в широком ассортименте, что заставляет мастера максимально обдумано подходит к покупке идеального аппарата с целью работы. Но ведь сложно сделать правильный выбор, оценить технические особенности инструмента, если не являешься профессионалом в этом деле. Как показывает практика, выбрать качественный фрезер вы можете в том случае, если будут учитывать такие параметры:

  • скорость вращения;
  • мощность двигателя;
  • возможность плавной регулировки;
  • наличие реверса;
  • простота и надежность механизма;
  • отсутствие вибраций;
  • эргономичный дизайн;
  • вес рабочей ручки.

Обращая внимание на все эти факторы, вы сможете подобрать оптимальное решение индивидуально для себя.

Ключевые правила работы

  • Насадка должна именно шлифовать без дополнительного нажима, двигаясь плавно по поверхности, которая обрабатывается – не нужно ни на секунду останавливаться в одном месте.
  • Направление вращения насадки всегда противоположно направлению движения вашей руки – такой инструмент не будет проскальзывать.
  • Вид насадки напрямую зависит от того, какая конкретно операция будет выполняться: обработка ногтей или валиков, обработка кутикулы, размер обрабатываемой поверхности – чем больше поверхность, тем больший будет диаметр насадки.
  • Скорость вращения насадки напрямую зависит от того, из какого материала выполнена и какие размеры.
  • После процедуры обязательно использовать обычный смягчающий крем, который сделает руки еще более нежными и мягкими, а ногти здоровыми и прочными.

Это ключевые правила работы с фрезером. В это время мы позаботились о том, чтобы вы смогли купить инструмент для аппаратного маникюра и педикюра на максимально выгодных условиях, просто позвоните к нам или оставьте заявку на сайте.

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