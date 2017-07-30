Фортуна благоволит новичкам

Истории известны сотни случаев, когда люди, впервые посетив казино, срывали крупные куши. Это объясняется тем, что удача любит новичков. Не верите? Тогда мы расскажем вам о нескольких реальных событиях, подтверждающих верность данного утверждения.

Везение на день рождения

Не так давно Йохана Хойндл, пожилая жительница Лос-Анджелеса, решила провести свой 74 день рождения в казино. Она захватила с собой немного денег и отправилась в Вегас. Там женщина посетила клуб «Белиз» и купила фишек на сто долларов. Выбрав один из стоявших в азартном заведении слотов, она стала крутить его катушки. Спустя несколько минут аппарат выдал джекпот – 22 000 000 долларов. Йохана не поверила своему счастью. Ей показалось, что выигрыш составил 22 000 долларов. Когда же женщина разобралась в ситуации, то у нее закружилась голова и она едва не упала в обморок. В интервью журналистам Хойндл сказала, что пока не знает, на что точно потратит такую огромную сумму. Первое, что планирует сделать Йохана, – приобрести себе уютный дом, а затем отправиться в путешествие в Европу, где ее ждут родственники.

Фарт программиста

Несколько лет назад в Лас-Вегасе проездом оказался молодой американский программист, попросивший сохранить его имя втайне. Он направлялся в Калифорнию, а в Вегасе остановился только ради того, чтобы посмотреть по ТВ спортивный матч. Наш герой снял номер в отеле-казино Excalibur. В ожидании матча парень от нечего делать стал крутить катушки одного из эмуляторов, ставя на кон по одному доллару. В итоге слот сообщил счастливчику о том, что он сорвал джекпот размером $39,7 млн. Программист не поверил своим глазам. Позвав администраторов казино, он заявил, что видеослот сломался. Однако специалисты удостоверились, что автомат исправен, и выплатили молодому человеку суперприз.

Мнение экспертов

В везении новичков нет ничего удивительного. Как выяснили психологи, люди, незнакомые с миром гэмблинга, не стесняются просить о помощи и не боятся ошибок. Они просто выбирают игровой клуб вулкан и не всегда рассчитывают на победу, а азартные игры вызывают у них всегда живой интерес.