v>
Главная » Популярное » Фортуна благоволит новичкам

Фортуна благоволит новичкам

30 Июль 2017
Категория: Популярное

Истории известны сотни случаев, когда люди, впервые посетив казино, срывали крупные куши. Это объясняется тем, что удача любит новичков. Не верите? Тогда мы расскажем вам о нескольких реальных событиях, подтверждающих верность данного утверждения.

Везение на день рождения
Не так давно Йохана Хойндл, пожилая жительница Лос-Анджелеса, решила провести свой 74 день рождения в казино. Она захватила с собой немного денег и отправилась в Вегас. Там женщина посетила клуб «Белиз» и купила фишек на сто долларов. Выбрав один из стоявших в азартном заведении слотов, она стала крутить его катушки. Спустя несколько минут аппарат выдал джекпот – 22 000 000 долларов. Йохана не поверила своему счастью. Ей показалось, что выигрыш составил 22 000 долларов. Когда же женщина разобралась в ситуации, то у нее закружилась голова и она едва не упала в обморок. В интервью журналистам Хойндл сказала, что пока не знает, на что точно потратит такую огромную сумму. Первое, что планирует сделать Йохана, – приобрести себе уютный дом, а затем отправиться в путешествие в Европу, где ее ждут родственники.

Фарт программиста
Несколько лет назад в Лас-Вегасе проездом оказался молодой американский программист, попросивший сохранить его имя втайне. Он направлялся в Калифорнию, а в Вегасе остановился только ради того, чтобы посмотреть по ТВ спортивный матч. Наш герой снял номер в отеле-казино Excalibur. В ожидании матча парень от нечего делать стал крутить катушки одного из эмуляторов, ставя на кон по одному доллару. В итоге слот сообщил счастливчику о том, что он сорвал джекпот размером $39,7 млн. Программист не поверил своим глазам. Позвав администраторов казино, он заявил, что видеослот сломался. Однако специалисты удостоверились, что автомат исправен, и выплатили молодому человеку суперприз.

Мнение экспертов
В везении новичков нет ничего удивительного. Как выяснили психологи, люди, незнакомые с миром гэмблинга, не стесняются просить о помощи и не боятся ошибок. Они просто выбирают игровой клуб вулкан и не всегда рассчитывают на победу, а азартные игры вызывают у них всегда живой интерес.


Хотите оставить комментарий к статье Фортуна благоволит новичкам?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Фортуна благоволит новичкам
  • Покупка собаки и выбор корма для него
  • Стоит ли ремонтировать квартиру и покупать новую сантехнику перед продажей квартиры?
  • Эко мыло – лучший подарок
  • Основные модные тенденции летнего сезона 2017

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Золотое Кольцо – 10 Русская кулинария – особенности Португалия ноябрь 2014г. – 5 Диетический чизкейк с малиной и черникой Какие сумки сейчас в моде Мода 2015 – стеганая ткань Практичный дизайн и технологии Подарки для беременной – что же выбирать и как выбирать? Озонотерапия – это интересно



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!