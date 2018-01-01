Эпилятор Braun: преимущества и особенности

Удаление лишних волос давно стало популярной и необходимой косметической процедурой. Для этого используются бритвенные станки, восковые полоски, расплавленный сахар. Однако такие способы причиняют серьезный дискомфорт. Гораздо лучше удаляет волосы эпилятор Braun, изготовленный немецкой компанией. Это современное устройство, обладающее электрической насадкой с небольшими пинцетами, которые практически безболезненно выщипывают волосяной покров. После процедуры не возникает раздражений, неприятных покраснений кожи или аллергических реакций.

Изделия отличаются продуманной формой корпуса. Грани максимально закруглены, поэтому прибор удобно ложится в руку. Все элементы управления располагаются под пальцами – здесь присутствует клавиша включения, подсветка и регулятор скорости. Также производитель предусмотрел удобный светодиодный индикатор. Посредством него пользователь может узнать, сколько осталось заряда батареи и когда ставить аппарат на зарядку. Сама эксплуатация не вызывает затруднений – достаточно предварительно прочитать инструкцию из комплекта.

Какими возможностями обладает эпилятор Braun

Главная задача прибора – безболезненное вырывание волосков. Для этого компания устанавливает плавающую головку с электрическим двигателем и пинцетами. В процессе использования пинцеты захватывают волоски и мгновенно выдергивают с корнем. Это практически безболезненно, однако перед использованием производитель рекомендует принять горячую ванну, чтобы поры кожи максимально расширились. Затем остается включить эпилятор Braun и выполнить косметическую процедуру. Для первого использования лучше выставлять минимальную скорость на регуляторе.

Приборы снабжены дополнительным функционалом. Здесь присутствует полная водонепроницаемость корпуса, позволяющая брать устройство в душ. Также современный эпилятор Braun отличается светодиодной подсветкой, помогающей подсвечивать поверхность кожи и находить необработанные участки. Яркий светодиод находится перпендикулярно волосяному покрову и включается специальной клавишей. Компания максимально продумала функциональные аспекты устройств, поэтому эксплуатация всегда приносит комфорт и отличается простотой.

Благодаря покупке эпилятора Braun нет необходимости посещать дорогостоящие салоны красоты, все процедуры можно провести в домашних условиях.