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Эпиляция

1 Апрель 2017
Категория: Популярное

Идеально гладкая, бархатная кожа на протяжении многих столетий является предметом восторженных женских мечтаний и постоянного стремления к совершенству. Чего только не придумывает прекрасная половина человечества, чтобы выглядеть ярко, стильно и ухоженно! Необыкновенно эффективные маски, инновационные кремы и обертывания, лазерная эпиляция и обычная депиляция — как говорится, «на войне все методы хороши», поэтому в ход идут любые из имеющихся вариантов. Давайте узнаем чуть больше о способах, особенностях эпиляции и какие современные гаджеты приготовили нам производители… ноги пляж

Но не только лицо подвергается регулярным косметическим манипуляциям – все остальные части тела также становятся объектом пристального внимания со стороны женщин. Наследницы Евы принимают на вооружение многочисленные методы борьбы за красоту, начиная от элементарных домашних процедур и заканчивая самыми современными аппаратными технологиями типа неодимового лазера, который можно приобрести по ссылке: http://cosmotrade.com.ua/cosmetologiya-esteticheskaya-medicina/lazernie-tehnologii/-neodimovyy-lazer в компании “Космо Трейд”.

В данном случае речь пойдет о непреходящей «головной боли» для женщин, которая приносит им немало волнений и неприятных минут – появлении на лице и теле ненужных волос. Безусловно, некоторых, особо стойких дам, данная проблема не слишком тревожит — они являются поклонницами «натуральной красоты» и их очень радуют исторические факты о знаменитых «бородатых» женщинах, которые пользовались невероятным успехом у мужчин и по несколько раз выходили замуж, но нас-то с Вами такая перспектива совсем не привлекает (а, откровенно говоря, и по-настоящему пугает).

И возможность очаровать парня своими «оригинальными» пышными усами у современных женщин практически приравнивается к нулю, ну разве что попадется любитель и явный ценитель раритетов, который сможет отдать должное такому необычному аксессуару. Поэтому мы прилагаем немало усилий, чтобы избавиться от ненужного балласта, используя все доступные методы и средства, имеющиеся в арсенале современных косметологов.

С проблемой избавления от лишних волос женщинам приходится сталкиваться практически ежедневно, причем у каждой из них успехи на этом поприще совершенно разные. Кто-то давно уже приспособился к особенностям своего организма (как известно, рост волос зависит и от гормонального фона, и от общего состояния здоровья, и от наследственных факторов) и пользуется испытанными приемами, а кто-то все еще находится в поиске своего идеального средства, которое поможет эффективно (а, может быть, раз и навсегда) избавиться от излишней «растительности».

Но стоит сказать, что в каждом из методов есть свои недостатки и преимущества, и уверенно утверждать, что только «этот способ» является наиболее эффективным, ни в коем случае нельзя. Все маркетинговые уловки и призывы компаний-производителей оправдываются только в том случае, если данный метод подошел именно Вам, а не какой-либо мифической (или совершенно конкретной) женщине, о которой громко возвещают рекламные листовки или объявления. И даже на рекомендации известных актрис или популярных светских див, демонстрирующих ослепительно гладкие ноги, не стоит обращать особого внимания – кому, как не Вам, знать, чего стоят подобные (хорошо оплаченные) демарши. Тот факт, что ей идеально подошло рекламируемое средство (если и правда подошло) совсем не означает, что оно будет идеальным и для Вас.

И все же вопрос так и остается открытым — что выбрать конкретно для себя, какому из способов отдать предпочтение? Рассмотрим основные виды удаления волос, к которым сегодня прибегает прекрасная часть нашего общества (а иногда и сильная половина человечества, пытаясь всеми силами оспорить теорию Дарвина).

К ним относится традиционная депиляция и более современная эпиляция. Сразу стоит отметить, что разные источники и специалисты не всегда одинаково трактуют эти термины. К примеру, одни утверждают, что удаление волос при помощи воска или фитосмолы относится к первому методу, другие считают, что ко второму. Вы сами сможете убедиться в этом, открыв нужные страницы в Википедии или несколько сайтов, специализирующихся на женской тематике.

Кто-то утверждает, что депиляция — это только бритва и специальный крем, альтернативные источники настаивают, что к этим методам можно добавить и некоторые другие. Но если учесть, что при помощи специальной смолы или восковых полосок может вырываться как верхняя часть, так и волосок вместе с луковицей, то их вполне можно отнести к обоим методам. В общем, здесь полностью оправдывается известная поговорка «сколько людей, столько и мнений». Но мы все же будем придерживаться классификации довольно авторитетного источника – Википедии, поэтому разделим эти методы согласно ее определениям.

Оба понятия — депиляция и эпиляция практически идентичны, только первое из них означает избавление от видимой части волос без затрагивания их внутренней структуры, а второе подразумевает удаление волосков вместе со стержнем и луковицей. К одним из достоинств последнего способа относится более длительный период действия процедуры – у женщин имеется возможность намного дольше наслаждаться полученным эффектом, а при выборе определенных технологий даже навсегда избавиться от досадного «украшения». Но опять же, все зависит только от физиологических особенностей Вашего организма. Бывает, что инновационные методы вызывают такое раздражение кожи или аллергические реакции, что гораздо проще и безопаснее воспользоваться стандартными «бабушкиными» приемами.


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