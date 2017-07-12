Дыши легко, живи легко

Ниже будет мой вольный пересказ замечательного способа саморегуляции – так называемого связанного (или связного) дыхания. Я узнала о нем на тренинге, в виде бонуса тренер обучал и связному дыханию.Делюсь с вами, так как это простой, но удивительно эффективный способ менять свою реальность.

Итак, для начала маленький тест.

Представьте себе ситуацию из своего прошлого, когда вы были огорчены, унижены, в стрессе, испытывали страх или злость.

Затем представьте (вспомните) другую ситуацию – когда вам было хорошо, спокойно, какое-нибудь яркое и радостное событие жизни.

А теперь вопрос – как вы дышали в первом и втором случае?

Скорее всего ваш ответ будет таким: в первом случае (негатив) – дыхание неглубокое, есть моменты между вдохами и выдохами, когда вы не дышите вообще. А во втором случае – дышим глубоко и свободно. Легкие до отказа заполняются воздухом. И еще (важно!) – нет пауз, вдох-выдох следуют непрерывно друг за другом. Вдох-выдох – или только через нос, или только через рот. Вдох активный, а выдох – пассивный, при расслаблении всех мышц, участвующих в дыхании. Также рекомендую Вам метод Бутейко – проверено на своем опыте.

Это и есть так называемое связанное дыхание.

Так дышит спящий человек в состоянии полного расслабления.Так дышат маленькие дети, еще не знающие в жизни запретов. А еще так дышат в спокойном состоянии животные.

А что объединяет эти три категории? Ответ: отсутствие депрессий, хронических стрессов.

Видели когда-нибудь малыша с “синдромом менеджера” или лошадь в депрессии? То-то и оно.

Итак, мы дышим связно и глубоко, когда мы спокойны и счастливы. Но (внимание!) существует и обратная зависимость – можно обрести спокойствие, если дышать глубоко и связно.

Поразительно, но это работает!

Попробуйте сами. Для этого в момент стресса, неприятного воспоминания, плохого настроения, или когда нужно принять непростое решение – попробуйте подышать именно так. Как ни странно, через некоторое время мир встает на место.

Берите! Пользуйтесь!

Наверняка кто-то из моих читателей уже знает о связанном дыхании, и лучше меня. Но вот для меня это была новость, и для многих, кому я рассказывала, тоже. Может быть, и кто-то еще откроет его для себя – значит, не зря я тут сейчас пишу.