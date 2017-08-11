Два простых способа заказать такси

С появлением современных гаджетов и всемирной сети, мир во многом начал меняться. Еще несколько лет назад, если бы нас спросили, как заказать такси, то мы бы сразу ответили словить на улице или позвонить по телефону. Теперь же молодежь предлагает заказать такси онлайн в Харькове или любом другом городе Украины.

Вызов с помощью смартфона

Теперь для того, чтобы заказать авто, совсем не обязательно делать звонок, тратя на него деньги и время. Как же сделать это без звонков? Все просто: масса специальных приложений, созданных, как отдельными службами такси, так и сервисами, где собрано несколько предложений, а также отправка смс.

Благодаря современным приложениям для ваших гаджетов, вы сможете быстро и удобно вызвать авто, не общаясь с диспетчером. Система работает на ура, особенно популярен такой способ среди молодежи. Принцип ее работы также весьма прост – запрос от клиента, оставленный в приложении, перенаправляется на терминал диспетчеров такси, зарегистрированных в данной системе, и они оправляют к вам авто.

Сегодня также есть программы, которые позволяют не просто найти авто и сделать вызов, но и несколько вариантов. К примеру, программа даст запрос о вызове в несколько служб и получив ответ о времени прибытия предложит вам авто, которое прибудет быстрее остальных. Также можно выбирать по стоимости поездки из точки «а» в точку «б».

Эксперты отметили такие преимущества данной системы:

не нужно ждать соединения с оператором и общаться с ним;

обычно такие способы предусматривают приятные системы скидок (около 5%);

экономия средств на телефоне;

удобный способ выбрать лучшее для себя предложение.

С каждым днем такая система набирает все большей популярности в Украине.

Заказать такси онлайн в Харькове

Такой способ, как онлайн вызов авто, очень простой и удобный, и плюс ко всему – абсолютно бесплатный. Система работает очень просто, нужно всего лишь заполнить специальную форму на сайте (займет минимум времени). Это значит, что вам не придется искать в интернете «такси онлайн Харьков», вы можете заказать его прямо здесь. Заказ в минимальные сроки обрабатывается и к вам отправляется водитель, который находится ближе всего. Об этом вы получите оповещение.

Интересен тот факт, что в Европе это уже сегодня самый популярный способ вызова такси, а в Украине он пока только набирает обороты. Но мы уверенны, что попробовав раз сделать заказ такси онлайн, вы захотите использовать этот вариант постоянно