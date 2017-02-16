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Душевой уголок – удобство плюс экономия пространства

16 Февраль 2017
Категория: Популярное

Не все владельцы квартир могут похвастаться большими размерами ванной комнаты. Строители многоквартирных домов раньше, видимо, не учитывали, что в этом помещении необходимо будет разместить много всего: ванну, стиральную машину, корзину для белья, полочки мыла, шампуня, стирального порошка и других стандартных принадлежностей. Ванна обычных размеров занимает половину (а то и больше) всей территории комнаты. Как же быть в этом случае?

Отличным решением проблемы может стать покупка душевого уголка. Благодаря его компактным размерам, в ванной останется много свободного места, а небольшая стоимость позволяет сделать такое приобретение людям с любым уровнем дохода.

Душевые уголки в последнее время пользуются большой популярностью. Они немного похожи на душевые кабины, но у них нет крыши и боковых стенок. Габариты позволяют установить уголок в любой ванной комнате, а строгий дизайн отлично вписывается в любой интерьер.

В плане эксплуатации душевые уголки безопасны. Боковые панели обычно выполняются из стекла и плотно крепятся к стенам. Между стеной и панелью размещается прокладка, препятствующая попаданию воды за пределы уголка. Кроме того, такая конструкция оберегает ванную комнату от повышенной влажности.

В магазинах представлены разнообразные модели душевых уголков. Но есть несколько критериев, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы подобрать для себя оптимальный вариант.

Во-первых, наличие или отсутствие поддона

Поддон увеличивает стоимость уголка, но при этом делает его эксплуатацию более удобной. Размеры поддонов могут быть различными, как и материал, из которого они изготавливаются. Если в семье имеются маленькие дети, то предпочтительнее будет глубокий поддон из акрила. Он похож на маленькую ванночку, в которой ребенок будет чувствовать себя комфортно. Акрил легко чистить, он хорошо сохраняет тепло и не скользит, что даст родителям уверенность в безопасности малыша.

Во-вторых, форма поддона

Она может быть полукруглой или прямоугольной. Также можно встретить или заказать модели нестандартной формы.

В-третьих, конструкция дверей

Есть модели с одной или несколькими створками. Также створки могут быть раздвижными. Выбор зависит от расположения уголка в ванной комнате. Двери должны удобно открываться, не задевая другие предметы и элементы мебели. Механизмы дверей должны работать четко, без затруднений.


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