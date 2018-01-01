Достижения в развитии детей школьного возраста

Достижением развития для детей школьного возраста также является „отношение к работе”, т. е. настойчивость в выполнении действий, а также уход за будущим результатом. Ребенок все чаще испытывает удовлетворение от того, что удалось ему осуществить какой-то план, и он учится наслаждаться его достигнутым результатом. В этой фазе развития детей, они наиболее часто и наиболее эффективно учатся через действие, а не просто пассивное слушание. Имея это в виду, стоит вовлечь их в работу по дому, такую, как: полив цветов, уборка пыли, стола.

За вложенные в работу усилия дети должны быть высоко оценены и вознаграждены. В школе задача учителя — так организовать процесс обучения, чтобы усвоение знаний было для детей источником удовлетворения, а не только обязанностью. Ну а задача родителей — купить школьную форму suzie для девочек, найти которую можно по указанной ссылке.

Укрепление связи между родителями и школьниками

Ходить в школу — это важный шаг в процессе установления связей между детьми и родителями. Все чаще при длительном контакте со сверстниками и учителями меняется восприятие семьи, как и всего мира. Отношения дружеские становятся все более важными. Сверстники начинают представлять собой точку отсчета для успехов и поражений, их мнение становится все более важным. Ученики начинают хорошо вести себя с учителями, которые становятся для них авторитетами. Социальные контакты позволяют ребенку увидеть различные точки зрения, видеть, что люди отличаются друг от друга.

Социальное развитие ребенка в школьном возрасте отображается в приобретении навыков обсуждения, уверенном изложении своих мыслей, слушании других людей и способах совместных решений. Следовательно, лучшей формой удовлетворения потребностей в этом возрасте является совместная работа.