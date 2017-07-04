Домохозяйка – это тоже профессия

Многие женщины, благодаря достаточным доходам супруга, имеют возможность не работать. Традиционно считается, что такое положение представляет из себя почти что непрекращающийся отпуск.

Мол, ну что жена за день сделала? Быстренько приготовила еды (из полуфабрикатов), купила бвт пингвин, а потом провела время в своё удовольствие: ходила по магазинам, смотрела сериалы и болтала с подругами по телефону.

Между тем, женщина, которая живет вышеописанным образом, вряд ли может считаться домохозяйкой. У последней время проходит несколько иначе и день тратиться на выполнение определенного – вполне значительного – круга обязанностей. Рассмотрим типичное времяпрепровождение неработающей женщины.

Подъём раньше мужа – кормильцу нужно приготовить завтрак, чтобы он ушел на работу сытым. Если в семье есть ребенок, то его также нужно покормить и отвести в садик или школу. После завтрака осталась гора посуды – её нужно перемыть (посудомоечная машина пока не стала массовым явлением в наших семьях). Требуется заранее продумать, что приготовить семье на ужин и сходить в магазин за продуктами. Для поддержания чистоты в доме периодически нужна уборка, отнимающая один-два часа времени. Бельё, постиранное в стиральной машине, требует глажки, а цветы на подоконниках – поливки. За всеми этими заботами незаметно проходит большая часть времени. Оказывается вдруг, что подошло время забирать детей из садика и готовить ужин для возвращающегося домой главы семьи.

В случае, когда ребенок еще маленький (до трех лет), ежедневное расписание еще более уплотняется. Младенец требует постоянной заботы, его нужно часто кормить и один-два раза в день гулять с ним на свежем воздухе. У ответственной и заботливой мамочки зачастую не остается и часа свободного времени на себя. Расписание домашних дел порой не менее жесткое, нежели на производстве. А результат не так очевиден – в квартире, кажется, ничего особо и не изменилось.

Что же получается? Домохозяйка затрачивает такое же время, как и работающий мужчина, и даже большее, поскольку конвейер домашних дел не останавливается в выходные. При этом зарплата, как таковая, отсутствует вместе с оплачиваемым отпуском. Конечно, режим дня у домохозяйки более гибкий, и при благоприятном стечении обстоятельств может выдаться пара свободных часов для приятного времяпрепровождения. Так же, как и в любом офисе, где работники в отсутствие срочной работы могут расслабиться и разложить пасьянс на компьютере или пройтись по просторам Интернета за счет фирмы.

Можно попробовать поспорить и с тем, что умственные и физические нагрузки при домашней работе не сопоставимы с “нормальной” деятельностью. Рассчитать время для всех обязанностей, не забыть ряд необходимых мелочей, которые нужно сделать в течение дня, обдумать, что приготовить на ужин и какие продукты купить, чтобы не выйти за рамки семейного бюджета – это ли не задачка на интеллект? А постоянный стресс при наличии в семье маленького ребенка или даже не одного, а двух-трех? Более того, правильное воспитание детей или приготовление вкусного обеда требуют от исполнительницы определенной квалификации, которую нужно как-то получить. Таким образом, домохозяйке тоже нужно учиться – читать специальную литературу или искать информацию в Интернете. Физические нагрузки также бывают значительны – от традиционных сумок с продуктами до ребенка, которого постоянно нужно брать на руки.

И все это – изо дня в день, с утра до вечера. После пары месяцев подобной “сладкой жизни” любому мужчине захочется поскорее вернуться к привычной работе. Поэтому претензии к “неработающей” жене могут быть оправданы только в двух случаях: если она ленива, запустила всё хозяйство и не поддерживает порядок в доме, либо если муж нанял для домашней работы отдельную прислугу. Иначе было бы разумным проявлять к жене максимальное внимание и уважение за её повседневный труд на благо семьи.

Мужчинам нужно задуматься о том, чтобы результаты всех усилий домохозяйки – вкусные домашние блюда, чистые полы и выглаженные рубашки – не остались незамеченными. В качестве оплаты отлично подойдет не только какой-то материальный подарок, но и, прежде всего – ласковое слово, искренний комплимент. И тогда обе половинки семьи будут с удовольствием выполнять свою часть обязанностей по поддержанию домашнего очага, образуя вместе идеальную пару.