Домашний кинотеатр: Звук и Видео

Система окружающего звука – это одно из самых недавних и самых серьезных достижений в сфере развлечения.

Именно она оживила интерес людей к посещению кинотеатров и позволила кинотеатрам отвоевать позиции, захваченные ранее телевидением и видеомагнитофонами. Большая яркая картинка в кинотеатрах была всегда, но вот звук, обеспечивающий эффект присутствия – это стало чем-то принципиально новым и небывалым, таким, чего не могли дать ни телевизор, ни видеомагнитофон.

Однако жизнь движется вперед и современная аудио и видео аппаратура для дома позволяет Вам пережить все “кинотеатральные впечатления”, не выходя из своей комнаты. А приобрести самую актуальную аудио и видео аппаратуру можно в самом большом магазине М Видео в Новосибирске. Там можно присмотреть как бюджетные модели, так и самые последние новинки мировой индустрии хайтек. В наличии всегда огромный ассортимент и самые адекватные цены.

Хорошая система домашнего кинотеатра наиболее точно передаст Вам художественный замысел авторов картины. Создание фонограммы фильма – процесс, требующий огромного труда, времени и творческой энергии. Создатели фильма тщательно прорабатывают каждый элемент звукового ряда фильма, чтобы добиться максимального соответствия сценарию. Музыка и звуковые эффекты способны сформировать общее настроение сцены или выразить особые чувства. И чем выше качество звука Вашей системы, тем полнее она сможет передать замысел авторов и, соответственно, тем насыщеннее и увлекательнее будет зрелище.

Есть еще две причины уделить особенно пристальное внимание именно звуку, а не изображению.

– Первая, простая, заключается в том, что получить хорошее изображение от плазменной панели или проектора пользователю гораздо проще, чем установить в своей комнате первоклассную звуковую атмосферу (это обычно требует серьезных знаний и усилий, а иногда и затрат).

– Вторая, более серьезная причина – качественная система домашнего кинотеатра помимо показа кино может доставить наслаждение меломанам, великолепно воспроизводя музыку как с привычных уже источников (музыкальные компакт-диски, виниловые пластинки, радио), так и записанную в многоканальном варианте в новых цифровых форматах: DVD-Audio и Super audio CD.